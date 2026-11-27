"Cố lên nha Thúy Hậu ơi!"

Tối 26/11, Hậu Hoàng đăng thông tin về tình trạng sức khỏe lên trang cá nhân kèm hình ảnh nằm truyền dịch và những vết bầm tím trên người. Cô cho biết mới nhận tin từ bác sĩ 2 ngày trước, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn, chưa biết phải đối diện bệnh tật và lấy lại tinh thần ra sao. Những ngày qua Hậu Hoàng khóc rất nhiều, kể cả lúc viết bài thông báo với khán giả.

"Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy", Hậu Hoàng chia sẻ. Cô mong khán giả tiếp tục đồng hành, truyền thêm động lực để cô điều trị, nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe và tự nhủ với bản thân: "Cố lên nha Thúy Hậu ơi".

Hậu Hoàng luôn gây ấn tượng bởi vẻ tinh nghịch và lạc quan.

Hậu Hoàng nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) ngày 24/11. Trước đó, cô bị đau đầu nên đi khám, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bất thường. Hiện cô đang làm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ bệnh, chưa công bố thể bệnh hay phác đồ điều trị.

Đến sáng 27/11, bài đăng thu về hơn 240.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 17.000 lượt bình luận và hơn 4.200 lượt chia sẻ. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi chỉ ít ngày trước đó, Hậu Hoàng vừa gây xúc động khi bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống trong chương trình Dấu chân tình thân, lên sóng giữa tháng 11.

Dương Hoàng Yến vào viện động viên đàn em

Hay tin, ca sĩ Dương Hoàng Yến, người từng cùng Hậu Hoàng tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, vào bệnh viện thăm đàn em ngay trong tối 26/11. Cô đăng 2 bức ảnh lên trang cá nhân. Một ảnh là cảnh 2 bàn tay nắm chặt bên dây truyền dịch, ảnh còn lại là 2 chị em đeo khẩu trang, cùng giơ tay chữ V trong phòng bệnh. Kèm theo ảnh, Dương Hoàng Yến khẳng định sẽ luôn ở bên Hậu Hoàng, mong mạnh mẽ vượt qua vì cả hai còn nhiều việc cùng làm phía trước.

Dương Hoàng Yến vào thăm và động viên Hậu Hoàng.

Bài đăng của Dương Hoàng Yến nhận hơn 10.000 lượt tương tác, trở thành nơi nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm. Ca sĩ Minh Tuyết lo lắng hỏi han, nhắn Hậu Hoàng cố gắng khỏe lại vì mọi người đều thương cô. Diễn viên Vũ Ngọc Anh bất ngờ trước tin dữ, gọi tên Hậu Hoàng kèm lời động viên. Ca sĩ Nguyễn Tùng Anh cho biết anh quý Hậu Hoàng vì cô lúc nào cũng tích cực, tin rằng cô sẽ vượt qua. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng gửi lời nhắn cố gắng tới "em Thúy Hậu".

Đồng đội "Sao nhập ngũ", "Chị đẹp" cùng lên tiếng

Dưới bài đăng của Hậu Hoàng, những người từng cùng cô khoác áo lính ở Sao nhập ngũ để lại nhiều bình luận nhất. Hòa Minzy, đội trưởng mùa 2025 nhắn gửi: "Ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương đó. Hậu nhận tình yêu của mọi người và chiến thắng bệnh tật nha. Cố lên Hoàng Thúy Hậu". Bình luận nhận hơn 3.500 lượt thích.

Hậu Hoàng trong các chương trình "Sao nhập ngũ" và "Chị đẹp đạp gió".

Trang Pháp, đồng đội của Hậu Hoàng tại Sao nhập ngũ 2025, viết một đoạn dài gửi sức mạnh, tình yêu thương và sự tích cực tới đàn em. "Em không bước đi một mình trên con đường này", cô nhắn nhủ, tin rằng Hậu Hoàng sẽ vượt qua và khỏe mạnh. Hoa hậu Hương Giang mong Hậu Hoàng giữ năng lượng tích cực nhất, gửi lời yêu thương thay mặt "cả nhà Sao nhập ngũ". Ca sĩ Tóc Tiên khẳng định các chị em luôn ở bên Hậu Hoàng.

Nhiều nghệ sĩ khác cũng góp lời tiếp sức. Ca sĩ Đức Phúc cầu mong đàn chị bình an, nhiều sức khỏe. Diễn viên Tiến Luật gọi Hậu Hoàng là "cô bé hay cười", mong cô luôn giữ nụ cười dù trong hoàn cảnh nào. Diễn viên Thúy Ngân động viên Hậu Hoàng lạc quan vì mọi người vẫn ở bên. Diễn viên Thùy Anh tin rằng tích cực sẽ giúp bạn mau khỏe. Ca nương Kiều Anh nhắn "em gái của chị" cố lên. Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền), ca sĩ Hari Won, hoa hậu Lương Thùy Linh cũng để lại lời động viên.

Đáng chú ý, Lâm Vỹ Dạ kể chuyện một người bạn của cô sống chung với ung thư máu gần 20 năm, đến nay vẫn kinh doanh, vui vẻ, khỏe mạnh và yêu đời. Nữ diễn viên mong Hậu Hoàng vững tâm vượt qua. Ngoài ra, Minh Hằng, Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh, Trương Quỳnh Anh, Tuấn Cry cũng gửi lời hỏi thăm tới nữ YouTuber.

Những người từng đi qua bệnh tật tiếp sức

Hậu Hoàng ở tuổi 31.

Bên cạnh đồng nghiệp, những người từng hoặc đang điều trị ung thư máu cũng để lại nhiều chia sẻ xúc động. Một khán giả cho biết đã sống chung với bệnh 5 năm, hiện vẫn khỏe mạnh và còn sinh thêm một bé gái. Một người khác điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy đã 9 năm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nếu Hậu Hoàng cần. Có người kể hành trình tâm lý quen thuộc của người bệnh đi từ sốc, suy sụp đến chấp nhận, thích nghi rồi sống chung, nhắn cô cứ bình tĩnh đối diện.

Không ít khán giả nhắc lại kỷ niệm với những bản nhạc chế của Hậu Hoàng, coi đó là một phần ký ức thời học sinh, mong những khúc ca vui tươi ấy vẫn ở bên cô như trước. "Nghe tin mà bàng hoàng và thương bạn quá. Nhớ hồi em Ốc (con gái nam diễn viên - PV) nhà mình còn bé xíu, hai vợ chồng suốt ngày bật clip của Hậu cho con xem, rồi cả nhà thuộc làu từng câu nhạc chế. Bạn đã mang lại biết bao nhiêu tiếng cười và năng lượng tích cực cho gia đình mình cũng như khán giả. Mong Hậu thật vững vàng, giữ tinh thần lạc quan nhất để chiến thắng bệnh tật và sớm khỏe lại nhé. Mọi người luôn thương và cổ vũ bạn", diễn viên Phương Nam - phim Mưa đỏ viết.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Học viện Tài chính. Cô nổi tiếng trên mạng từ năm cuối đại học nhờ video nhạc chế, từng làm nhân viên văn phòng trước khi chuyển hẳn sang sáng tạo nội dung. Kênh YouTube của cô hiện có hơn 8 triệu người đăng ký. Hậu Hoàng tham gia Sao nhập ngũ năm 2020 và 2025, Chị đẹp đạp gió 2024 và gây ấn tượng với vũ đạo điêu luyện, phong cách biểu diễn sôi động.

Hậu Hoàng trên sân khấu:

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok