Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn này có 5 bị cáo kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).

Ngoài các bị cáo, 414 bị hại trong vụ án cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. 414 nhà đầu tư này được tòa án cấp sơ thẩm xác định là người bị hại nhưng họ kháng cáo vì cho rằng mình không phải bị hại mà là bên thứ ba ngay tình.

Bởi vì thời điểm ký kết hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, các nhà đầu tư này tin tưởng tuyệt đối vào tính pháp lý các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: CTV

Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho các bị hại. Trong khi đó, 414 nhà đầu tư kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng…

Đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi TAQS Trung ương, VKS quân sự Trung ương, đề nghị sớm xem xét, giải quyết vụ án nêu trên.

Nội dung văn bản nêu, thời gian gần đây, nhiều khách hàng có liên quan đến dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư đã tập trung đông người tại khu vực gần dự án để khiếu kiện.

Ngày 16/4, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đối thoại với 9 đại diện các khách hàng tại dự án. Cùng sự tham dự đối thoại còn có lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương của tỉnh và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn. Tại buổi đối thoại, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị, trình bày nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia đầu tư vào dự án.

Trong đó có nội dung họ không đồng ý mang tư cách tố tụng là bị hại và đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị tòa án, các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba ngay tình, buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và bàn giao đất cho khách hàng.

Về nội dung này, các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đã giải thích rằng thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm, các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo nội dung này đến Tòa án cấp phúc thẩm, đề nghị giải quyết.

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tỉnh Khánh Hòa đề nghị các khách hàng kiên trì, theo dõi, tham gia phiên tòa phúc thẩm để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình theo trình tự, thủ tục pháp luật về tố tụng hình sự quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị TAQS Trung ương và VKS Quân sự Trung ương sớm xem xét giải quyết vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa (cũ) làm trái trình tự, thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước. Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của nhóm cựu cán bộ trên để đưa ra thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của 686 bị hại.