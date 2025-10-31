Trong tập 17 Cách em 1 milimet lên sóng VTV tối 30/10, Nghiêm (Chí Nhân) đã buông lời xúc phạm vợ khi Ngân (Huyền Lizzie) nói cô dùng tên con gái đứng tên cổ phần góp vào công ty của Viễn (Hà Việt Dũng). Nghiêm tức giận vì bị vợ qua mặt, thậm chí nghi ngờ con gái cũng không phải của mình khiến Ngân nổi điên cho chồng một cái tát trời giáng. Trong cảnh phim, hai diễn viên đã diễn vô cùng nhập tâm, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Huyền Lizzie tát Chí Nhân cực mạnh.

Trong clip hậu trường, Chí Nhân (Nghiêm) trong phân đoạn này đã giữ chặt tay trái của Huyền Lizzie (Ngân). Theo lẽ thường, Huyền sẽ dùng tay phải để tát và Nhân biết trước điều đó để dùng kỹ thuật né. Có điều chồng cũ của Thu Quỳnh quên mất rằng Huyền Lizzie thuận tay trái. Vậy là nam diễn viên đã hứng trọn cái tát như lên đồng của bạn diễn.

Huyền Lizzie và Chí Nhân ở hậu trường "Cách em 1 milimet".

Ngay sau khi tập phim lên sóng, Huyền Lizzie đã chia sẻ lại clip hậu trường kèm câu hỏi hài hước: "Tát một phát cả nước nghe phải không ạ?". Diễn viên Chí Nhân đáp: "Quả này khét đấy! Thầy dạy tennis chắc rất tự hào về em. Ra tay ở Hà Nội mà tận mũi Cà Mau vẫn nghe tiếng bốp rõ mồn một".

Nam diễn viên hài hước bình luận thêm: "Phải yêu quý nhau lắm mới tát được một cái chất lượng đến vậy nhỉ? Hôm đấy về, anh ăn cơm tối nhai có một bên hàm thôi". NSƯT Hồ Phong nói "thương Chí Nhân vì mình đã từng là nạn nhân" bởi anh từng hứng cái tát tương tự của Huyền Lizzie ở Chúng ta của 8 năm sau.

Huyền Lizzie cho biết đã xin phép đồng nghiệp để tát thật cảnh quay này lên phim sao cho thật nhất. Tuy nhiên chính cô cũng không ngờ vì quá cảm xúc và nhập tâm nên đã xuống tay quá mạnh với đàn anh khiến cả đoàn phim ngỡ ngàng.

Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet: "Cảnh này quay rất 'ăn'. Tất cả cả góc đều 1 đúp là được luôn và tổng có 4 góc máy với 4 lần tát. Quay xong tôi xin lỗi ngay vì làm cả đoàn giật mình. Đạo diễn nói cảnh này Huyền diễn tốt nhưng anh phải cảm ơn Nhân vì ăn tát đau và thật quá".

Huyền Lizzie trong tạo hình vai Ngân.

Cách em 1 milimet hiện đang phát sóng vào thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV3 với dàn diễn viên: Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Quỳnh Châu, Hoàng Long....