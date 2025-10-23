Huyền Lizzie mang đồ hiệu của mình cho vai Ngân trong "Cách em 1 milimet".

Mang tất cả những đồ sang chảnh nhất, xịn sò hay đắt tiền nhất cho nhân vật

- Đã có nhiều khán giả phản ứng, tuyên bố bỏ xem vì phần trưởng thành của các nhân vật trong "Cách em 1 milimet", bạn thấy sao?

Cảm xúc đó là điều dễ hiểu vì khi khán giả đã quen với mạch cảm xúc của phần trẻ con sẽ hụt hẫng khi bỗng nhiên mọi thứ diễn ra sau 20 năm. Khán giả sẽ thấy lạ và như mình đang xem một bộ phim khác. Vì vậy khi xem phim, cũng giống như Huyền, họ sẽ chưa thể làm quen được với màu của phần trưởng thành. Tuy nhiên chỉ sau 1-2 tập phim khán giả sẽ thấy rất bình thường. Vì vậy "bỏ phim" chỉ là câu cửa miệng thôi bởi họ vẫn theo dõi Cách em 1 milimet.

- Chị có buồn khi một lần nữa lại bị so sánh với nhân vật hồi trẻ như từng xảy đến với vai Dương trong "Chúng ta của 8 năm sau" 2 năm trước?

Huyền không hề buồn mà chỉ thấy hơi lo lắng. Huyền không lo khán giả ghét mình hay bỏ phim mà chỉ lo thể hiện thế nào để khán giả vẫn nhìn thấy nhân vật của phần 1, vẫn có màu sắc ấy, cảm xúc ấy, gương mặt ấy. Điều may mắn là đạo diễn chọn diễn viên phần trưởng thành có ngoại hình khá giống với phần trẻ con nên các diễn viên cũng thể hiện nhân vật dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với vai Ngân, Huyền cũng phải xem bạn Quỳnh Trang diễn thế nào, giọng nói, cách thoại ra sao để làm sao nhân vật dù đã trưởng thành nhưng vẫn có nét giống phần 1.

Huyền Lizzie cho biết vai Ngân có nhiều điểm giống mình.

- Khi Huyền chia sẻ đoạn clip giới thiệu Ngân khi đã trưởng thành với tạo hình sang chảnh, diễn viên Mạnh Trường bình luận "Nhẩm sơ sơ phân cảnh trên có giá hàng chục tỷ", ý nói tính cả giá trị chiếc xe Ngân lái và phụ kiện trên người toàn đồ hiệu đắt tiền của chính Huyền Lizzie đưa vào?

Đúng là anh Trường trêu thôi nhưng trong phim Huyền đầu tư rất nhiều vào vai diễn cả chất xám và tiền bạc để vai Ngân chỉn chu nhất có thể. Từ trước đến giờ khán giả vẫn nhận xét Huyền đầu tư vào nhân vật của mình nên điều đó cũng làm Huyền rất vui. Với Huyền, sự chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng là sự tôn trọng khán giả. Bởi mình càng đầu tư bao nhiêu khán giả càng thích thú bấy nhiêu với vai diễn của mình. Ô tô sang do đoàn phim mượn cho diễn viên còn phần phụ kiện, túi xách phục trang đều là đồ cá nhân của Huyền.

- Hầu như vai diễn nào của Huyền Lizzie cũng được đầu tư mạnh về phần phục trang và phụ kiện nhưng Ngân có phải là nhân vật chị "chịu chi" nhất và cũng có tạo hình sang chảnh nhất từ trước đến nay của Huyền Lizzie?

Ngân chính xác là nhân vật "chịu chi" nhất trong các vai diễn Huyền từng đảm nhận bởi đây cũng là nhân vật giàu có nhất từ trước đến giờ. Do vậy khi vào vai này, có tất cả những gì sang chảnh nhất, xịn sò hay đắt tiền nhất Huyền sẽ đắp vào nhân vật của mình.

- So với các vai diễn từng đảm nhiệm Ngân có phải nhân vật trưởng thành nhất và có tạo hình, tính cách chị ưng ý nhất? Liệu Ngân có điểm gì giống Huyền Lizzie ngoài đời?

Ngân đúng là vai diễn Huyền cảm thấy hoàn hảo nhất về tính cách, cũng là nhân vật đằm thắm nhất từ trước đến giờ mình đảm nhiệm. Nó có chiều sâu và đủ mọi cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ có gia đình, có nỗi đau, sự hạnh phúc, bất ngờ. Huyền rất thích nhân vật Ngân ở giai đoạn trưởng thành này bởi có nhiều điểm giống mình ngoài đời. Điểm Ngân giống với Huyền ngoài đời nhất chính là cả hai đều đã làm mẹ, đều bận rộn và chỉn chu, thành công trong công việc, một người có thể độc lập, tự chủ, quyết đoán.

Huyền Lizzie tái hợp Hà Việt Dũng kể từ "Ngược chiều nước mắt".

- "Cách em 1 milimet" đánh dấu màn tái hợp của chị với Chí Nhân sau "Lời thì thầm từ quá khứ", chị và Hà Việt Dũng sau "Ngược chiều nước mắt", sự kết hợp thú vị này của chị với 2 bạn diễn sau nhiều năm có gì thú vị?

Nhiều năm rồi Huyền với anh Chí Nhân và Hà Việt Dũng mới quay lại diễn với nhau. Sau 8 năm và 12 năm đó, Huyền cảm thấy cả 3 anh em đều có sự tiến bộ rõ rệt trong cách diễn của mình hay quá trình làm nghề. Vì thế khi quay lại diễn cùng nhau khá ăn khớp do chúng tôi từng là bạn diễn và đã quá hiểu cách diễn của nhau. Chúng tôi diễn với nhau không có điều gì phải ngượng ngùng hay phải giữ khoảng cách. Tôi và anh Chí Nhân thậm chí hiểu nhau tới mức mỗi khi quăng miếng đối phương nắm bắt được ngay và diễn ăn ý.

- Khán giả tò mò muốn biết sau này Ngân và Viễn liệu có cái kết đẹp nào không? Chị và Hà Việt Dũng sẽ có cảnh nào ấn tượng sau này?

Anh Hà Việt Dũng cũng chia sẻ lâu rồi không đóng những vai tình cảm vì cả chục năm năm toàn đóng phim hình sự nên khi vào những cảnh cảm xúc diễn tả hạnh phúc hay nỗi buồn nam nữ sẽ hơi ngại một chút. Diễn với anh Hà Việt Dũng thú vị vì anh ấy rất thật. Anh ấy xin lỗi vì đã lâu không đóng vai tình cảm nên có gì tôi cứ chia sẻ và thảo luận để diễn thoải mái hơn.

Huyền Lizzie rạng rỡ, sang chảnh tuổi 35.

Chọn cuộc sống độc thân tự do

- Ở tuổi 35 Huyền Lizzie vẫn giữ được vóc dáng sexy và ngày càng trẻ đẹp, chị đừng nói là vẫn đang độc thân nhé! Liệu Huyền Lizzie có nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa?

Thật sự là tôi vẫn đang độc thân (cười). Hiện giờ Huyền vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình.

- Hai người bạn thân của chị là Phanh Lee và Thu Hoài đều đã yên bề gia thất bên chồng doanh nhân và có cuộc sống vạn người mê, chị có mong mình cũng sẽ có một cái kết đẹp như vậy hay muốn tìm kiếm một người đàn ông làm chỗ dựa sau này?

Ai cũng muốn yên bề gia thất và có cái kết có hậu nhưng cuộc sống mỗi người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau, mỗi người một đường đời khác nhau nên có muốn cũng không được. Hiện tại Huyền thấy trọn vẹn, hạnh phúc và vui vẻ, đầy đủ rồi.

- Con trai ngày càng lớn, chị đã chuẩn bị cho tương lai của con thế nào nếu một ngày chị đi thêm bước nữa? Hay chị sẽ chọn cuộc sống như hiện tại, tự do làm điều mình thích?

Huyền sẽ chọn cuộc sống như hiện tại, tự do làm điều mình thích, công việc mình yêu, chăm sóc gia đình, yêu thương bố mẹ và con cái rồi đi chơi với bạn bè.

- Nhan sắc của phụ nữ sẽ dần phai nhạt theo thời gian, tuổi mỗi ngày một lớn thêm, chị có bao giờ bị áp lực về chuyện phải níu giữ nét đẹp thanh xuân hay lúc nào cũng phải xuất hiện hoàn hảo trước mọi người?

Cũng áp lực vì bây giờ Huyền đi diễn với rất nhiều diễn viên trẻ. Ngày xưa mình lúc nào cũng là người nhỏ nhất đoàn còn giờ mình gần như là người lớn gần nhất đoàn. Mình toàn bị gọi là "cô Huyền", "chị Huyền" nên cũng hơi áp lực một chút. Điều đó chỉ là một phần thôi vì không ai chống lại được thời gian và sự lão hoá nên Huyền luôn giữ lịch trình làm việc và ăn uống lành mạnh nhất để giúp mình có cơ thể khoẻ mạnh và nhan sắc bền bỉ với thời gian. Việc luôn vui vẻ hạnh phúc lúc nào cũng cảm thấy mình trẻ hơn.

Huyền Lizzie với vai Ngân trong phim "Cách em 1 milimet":

Ảnh, clip: NVCC