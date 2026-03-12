Trong tập 23 phim Không giới hạn phát sóng tối 11/3, khi chứng kiến cảnh Lam Anh (Minh Trang) và Kiên (Steven Nguyễn) hôn nhau, Khánh Linh (Anh Đào) cũng muốn mình và Lợi (Tô Dũng) có hành động lãng mạn tương tự.

Thấy Lợi bỏ đi, Linh trách: "Người ta đang hôn nhau lãng mạn như thế anh chẳng tình cảm gì cả, anh đúng là người máu lạnh, đồ robot. Em chán lắm, em không muốn yêu đương gì với anh nữa đâu, từ nay đường ai nấy đi". Lợi đáp: "Thế bây giờ không được hôn là đòi bỏ người yêu à?"

Sau đó Khánh Linh tâm sự: "Em cũng muốn được yêu đương như người ta, thích được anh ôm, thích được anh hôn. Nhưng mà anh không yêu em hay sao ý, anh cứ kiểu gì ý... ", Ngay khi Lợi định hôn Linh thì cô lập tức hét lên: "Thôi" và đề nghị Lợi hôn "kiểu bình thường" với lý do "kiểu này khó thở quá". Lợi hỏi: "Sao anh tưởng là em thích lãng mạn cơ mà", Linh trả lời: "Gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị gì".

Diễn xuất duyên dáng của Anh Đào cùng sự tương tác thú vị với Tô Dũng khiến trích đoạn trở nên vô cùng hài hước và đáng yêu. Trên VTV Giải trí, trích đoạn này hút 25 nghìn lượt thích và 1.000 bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Khán giả bày tỏ sự phấn khích trước diễn xuất của Anh Đào và Tô Dũng - cặp đôi thú vị nhất phim.

Kiểu bị ngược đãi riết quen giờ tự dưng dịu dàng cái thấy sợ ngang; Xem xong cười từ đầu đến cuối luôn; Ai xem cũng phải cười, chắc khi đóng họ còn cười mãi mới diễn được; Có thể cười đến sáng; Xem mà cứ tủm tỉm cười thôi; Hài thế; Đoạn này quá hay luôn... là bình luận của khán giả.

Anh Đào đặt tên cho đoạn này là "Nụ hôn gần chớt".

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Anh Đào nói không nghĩ mọi người lại thích thú như vậy khi xem cảnh hôn của cô và Tô Dũng.

"Khi đạo diễn ra nói ý tưởng thì buồn cười thật vì trong kịch bản mọi thứ khác hoàn toàn. Tôi và anh Dũng còn tập và bàn nhau xem làm như nào. Cuối cùng lúc ra quay, đạo diễn chốt nụ hôn này. Nắm được tinh thần đó, chúng tôi tập rồi thêm thắt các nhịp diễn, câu thoại để cho nhịp nhàng và tự nhiên hơn. Việc tìm các phản ứng và biểu hiện cho Khánh Linh khá đau đầu nên tôi chỉ tập trung làm chứ không nghĩ nhiều và phải chú ý câu từ của bạn diễn sao cho ra được tinh thần đó", cô kể.

Anh Đào cho biết trong cả quá trình quay Không giới hạn, không chỉ đoạn này mà cô thấy Khánh Linh "hâm quá". "Tôi chỉ lo không làm ra được tinh thần của Khánh Linh đó là sự hồn nhiên, vô tư, đáng yêu, không tâm cơ, sống lương thiện và luôn yêu thương mọi người. Vì vậy đọc bình luận của khán giả tôi vui thật sự".

Nữ diễn viên chia sẻ chồng mình - diễn viên Anh Tuấn đã xem cảnh hôn của vợ và "cười ngất". Họ đóng cùng phim Không giới hạn nhưng không có cảnh nào diễn chung với nhau.

Vợ chồng Anh Đào - Anh Tuấn cùng tham gia phim "Không giới hạn".

Anh Đào sinh năm 1996, từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng qua các phim: Lối về miền hoa, Gặp em ngày nắng, Đấu trí, Vui lên nào anh em ơi, Cầu vồng ở phía chân trời, Lằn ranh.