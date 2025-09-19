Hơn 10 triệu lượt người tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước dịp 2/9 vừa qua không khỏi kinh ngạc trước hệ thống mái vòm thép 24.000 tấn của Nhà Triển lãm Kim Quy.

“Sự khủng khiếp về tiến độ” và “niềm tự hào không dễ gì có được”

Ngày 2/9/2024, đang trong kỳ nghỉ lễ, ông Đỗ Đức Trung nhận cuộc điện thoại khẩn. Giám đốc Kinh doanh Công ty Kết cấu thép ATAD lập tức bỏ dở chuyến du lịch, trở về TP.HCM. ATAD được Vingroup mời tham gia thi công mái vòm thép của Nhà Triển lãm Kim Quy. Đây được ví như trái tim và cũng là hạng mục “khó nhằn” nhất của dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam - quy mô Top 10 thế giới.

Toàn bộ nhân sự ATAD đồng loạt chuyển trạng thái sang “sẵn sàng chiến đấu”. Với kinh nghiệm hơn 20 năm của một doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực kết cấu thép, ATAD đánh giá khối lượng 24.000 tấn thép của công trình là một con số kỷ lục, cả của Việt Nam cũng như thế giới. Để hoàn thành phải cần thời gian 1,5 - 2 năm. Song, Vingroup chỉ có 10 tháng.

“10 tháng là toàn dự án. Riêng mái vòm thép thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 5 tháng, do phải xong phần móng mới có thể lắp đặt. Vòm thép cũng phải hoàn thiện trước 25/4/2025 để có thể lắp đặt mái và các hạng mục khác. Đấy là một sự khủng khiếp về tiến độ”, ông Trung nhớ lại.

Nhưng khi biết đây là công trình trọng điểm quốc gia phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025), ông Trung hiểu 10 tháng là một “mệnh lệnh thép”.

ATAD được giao 2 trong số 9 sảnh của Nhà Triển lãm Kim Quy, chiếm 20% tổng khối lượng thép của công trình. Mặc dù phải đến cuối tháng 11, công đoạn thi công mái vòm thép mới bắt đầu, nhưng ATAD đã lập tức huy động 8 nhà máy vào cuộc để sản xuất ống thép khổ lớn cho công trình. Theo yêu cầu nghiêm ngặt từ chủ đầu tư, đội ngũ giám sát được cử tới từng nhà máy để kiểm soát chất lượng của từng cấu kiện.

“Module do nhà máy này sản xuất phải ăn khớp với Module tiếp nối của một nhà máy khác. Dàn thép ống có khẩu độ rất lớn nhưng khi khớp nối với nhau, sai số cho phép chỉ tính bằng milimet, và không có thời gian cho từng sai số dù nhỏ nhất. Phải một đập ăn ngay, không có cơ hội làm lại”, ông Trung lý giải.

Với 112 ngày thi công, ngày 25/4/2025, ATAD là đơn vị kết cấu thép hoàn thành đầu tiên, mở đầu cho những cột mốc tiến độ thần tốc của dự án.

“Chia lửa” trong cuộc đua tiến độ với ATAD còn có QH Plus và Đại Dũng. Trong đó, công ty QH Plus đảm nhiệm thi công 3 sảnh, với tổng khối lượng thép tương đương ATAD.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus nhớ lại, thời điểm đó, công ty đang triển khai gần 20 dự án cả trong và ngoài nước, nhưng vẫn huy động 500 nhân sự sản xuất tập trung gia công thép ống tại nhà máy. Cùng với đó là 150 cán bộ, kỹ sư túc trực trên công trường, bởi xác định đây là “ưu tiên số 1”.

“Được tham gia dự án mang tính biểu tượng quốc gia là một niềm tự hào không dễ gì có được. Đó là động lực để các anh em làm việc nỗ lực ngày đêm, không nghỉ lễ và thậm chí làm xuyên Tết”, ông Nguyễn Hoàng Huân chia sẻ.

Với đặc thù thi công trên cao, vị trí cao nhất lên tới 56m, hệ thống cẩu lớn từ 350 - 500 tấn được huy động tối đa. Cuối năm vốn là cao điểm xây dựng trên cả nước, nhưng nhờ mạng lưới nhà cung cấp lâu năm, các nhà thầu đã gom được gần như toàn bộ lựng lượng miền Bắc dồn về Cổ Loa.

Giai đoạn cao điểm, trên công trình dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia có tới 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc. Hàng trăm nhà thầu được huy động. Số lượng máy móc lên tới hàng nghìn. Không khí trên công trường giống một chiến dịch quân sự thần tốc. Nhờ đó, dự án đã về đích đúng kế hoạch, chỉ sau 10 tháng. Trong khi, kỷ lục thế giới với những công trình quy mô tương đương là 36 tháng.

Dấu ấn Vingroup phía sau các “kỳ tích”

Đều là những doanh nghiệp Việt được đánh giá là hàng đầu khu vực trong lĩnh vực kết cấu thép, ATAD, QH Plus và Đại Dũng còn gặp nhau ở một điểm chung: sự tôn trọng với cách tổ chức triển khai dự án của chủ đầu tư. Vingroup được nhắc đến như một “nhạc trưởng” quyết liệt, khoa học và sát sao.

“Hiếm có chủ đầu tư nào vừa quyết liệt vừa tỉ mỉ như vậy”, ông Đỗ Đức Trung nhận xét. “Mọi phương án từ thiết kế đến thi công đều được lập kế hoạch chi tiết, báo cáo mỗi ngày 2 lần để kiểm soát từng mốc tiến độ. Nếu gặp mưa gió, họ lập tức điều chỉnh kế hoạch ngay tại hiện trường, không để lãng phí dù chỉ là một phút”.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus, lại ấn tượng với quy trình làm việc “một chạm” của Vingroup: vừa nảy sinh vướng mắc, giải pháp sẽ tới ngay - nhanh, gọn và hiệu quả.

Cách Vingroup vận hành dự án được ví như “trung tâm điều phối” của một cỗ máy khổng lồ. Các doanh nghiệp Việt như ATAD, QH Plus hay Đại Dũng trở thành “cánh tay” chuyên môn, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên sức mạnh thần tốc. Khi tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung, kỳ tích sẽ xuất hiện.

“Đây là lợi thế ít chủ đầu tư hay tổng thầu có được. ‘Kỳ tích Cổ Loa’ mang dấu ấn lớn của Vingroup”, ông Huân đúc kết.

Thực tế, QH Plus, ATAD hay Đại Dũng không phải là những cái tên xa lạ tại Việt Nam, thậm chí là trên thế giới. QH Plus từng gây tiếng vang khi đảm nhiệm toàn bộ kết cấu thép cho Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Việt Nam, đồng thời tham gia dự án Nhà máy VinFast cùng nhiều dự án Vinhomes. ATAD cũng đã hoàn thành hơn 4.000 công trình kết cấu thép tại hơn 60 quốc gia, thực hiện hơn 30.000 tấn kết cấu thép tại dự án VinFast Hải Phòng. Trong khi, Đại Dũng từng là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho 2 sân vận động tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

“Việc được Vingroup chọn mặt gửi vàng thi công những dự án tầm cỡ như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hay trước đó là Landmark 81, Nhà máy VinFast, là cơ hội để chúng tôi nói riêng và doanh nghiệp nội nói chung chứng minh năng lực tổ chức, quản trị và công nghệ. Chúng tôi có thể nhờ đó mà tự tin bước ra thế giới, thực hiện những dự án phức tạp và yêu cầu cao hơn”, vị Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết cấu thép QH Plus tiết lộ.

Thế Định