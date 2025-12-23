Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Tổng Giám đốc HD SAISON đại diện nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Ảnh: APEA

Với gần hai thập kỷ phát triển, HD SAISON đã khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và tăng trưởng bền vững. Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Corporate Excellence Award tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards 2025 (APEA 2025), tổ chức ngày 9/10 ở TP.HCM, không chỉ là sự công nhận cho những thành tựu kinh doanh ấn tượng, mà còn khẳng định tầm nhìn đón đầu tương lai của HD SAISON trong bức tranh tài chính khu vực.

APEA 2025 với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai” (Showcasing Future-Ready Enterprises) đã thu hút 342 hồ sơ từ 16 quốc gia châu Á. Trong số đó, HD SAISON được lựa chọn bởi khả năng kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng tài chính và chiến lược phát triển dài hạn, đặt công nghệ và trách nhiệm xã hội làm trụ cột. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi mà APEA tìm kiếm ở các doanh nghiệp tiêu biểu của châu lục.

Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á được trao cho HD SAISON tại APEA 2025. Nguồn: APEA

Tính đến nay, HD SAISON đã phục vụ hơn 15,5 triệu khách hàng qua mạng lưới trên 27.000 điểm giới thiệu dịch vụ, dẫn đầu thị phần cho vay mua xe máy (35%) và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong vay mua điện máy (24%) cùng các sản phẩm tài chính tiêu dùng khác. 6 tháng đầu năm 2025, HD SAISON ghi nhận lợi nhuận 709 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; dư nợ đạt 18.606 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn giảm 2,1 điểm phần trăm - minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro hiệu quả và nền tảng tài chính vững chắc.

Tại APEA 2025, HD SAISON được đánh giá cao nhờ tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong phân tích nhu cầu, gợi ý sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính. Những nỗ lực này cũng tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng dịch vụ chính thống đến nhiều địa phương, tạo cơ hội tiếp cận vốn cho công nhân, lao động tự do và sinh viên - những nhóm khách hàng thường ít được phục vụ bởi ngân hàng truyền thống.

Đại diện HD SAISON chia sẻ: “Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển tài chính tiêu dùng số toàn diện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tương lai, nhằm hỗ trợ hàng triệu người dân Việt Nam - đặc biệt là công nhân, sinh viên - tiếp cận những trải nghiệm tài chính đơn giản, an toàn và phù hợp với nhu cầu hàng ngày.”

Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Tổng Giám đốc HD SAISON chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: APEA

Song song đó, HD SAISON chú trọng phát triển bền vững thông qua các sản phẩm tín dụng xanh, hỗ trợ khách hàng mua xe máy điện và thiết bị tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng thân thiện môi trường. Các chương trình xã hội trong giáo dục và hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai thường xuyên, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Sự kết hợp giữa số hóa, xanh hóa và tài chính toàn diện đã giúp HD SAISON được APEA đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu cho mô hình phát triển đón đầu tương lai, vừa ứng dụng công nghệ hiện đại, vừa tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.

Thành tích tại APEA 2025 không chỉ khẳng định uy tín quốc tế của HD SAISON, mà còn phản ánh cam kết đồng hành cùng sự phát triển của tài chính tiêu dùng và chuyển đổi số tại Việt Nam - một nền kinh tế năng động đang vươn lên khẳng định vai trò trung tâm tài chính mới của châu Á.