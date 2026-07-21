HD SAISON được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại HR Asia Awards 2026. Ảnh: BTC

Vượt qua hệ thống tiêu chí đánh giá khắt khe của HR Asia, kết hợp khảo sát trực tiếp người lao động và thẩm định của hội đồng chuyên gia, HD SAISON được ghi nhận đồng thời về chất lượng môi trường làm việc và năng lực ứng dụng công nghệ. Sự kết hợp giữa chiến lược phát triển con người và nền tảng công nghệ tiếp tục tạo sức bật cho định hướng Tài chính Số Tổng hợp, giúp HD SAISON nâng cao năng lực phục vụ và mở rộng giá trị mang lại cho khách hàng.

Sự giao thoa giữa con người và công nghệ

Với chủ đề “People First, Always - Luôn đặt con người làm trọng tâm”, HR Asia Awards 2026 đề cao những doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc gắn kết, đầu tư cho năng lực đội ngũ và chủ động thích ứng trước những chuyển động nhanh của công nghệ.

HD SAISON được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - HR Asia Best Companies to Work for in Asia” và giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - HR Asia Tech Empowerment Awards” nhờ kết hợp văn hóa số với chiến lược phát triển con người. Tư duy đổi mới, năng lực thích ứng và tinh thần học hỏi được đưa vào hoạt động vận hành, tạo nền tảng để tổ chức chuyển động linh hoạt trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang định hình lại thị trường lao động.

“Chúng tôi xem công nghệ không chỉ là công cụ nâng cao hiệu suất, mà là nền tảng chiến lược để hiện đại hóa môi trường làm việc, giúp nhân viên chủ động hơn và sẵn sàng hơn trước những thay đổi của thị trường. Đây cũng là tiền đề để chúng tôi tiếp tục đổi mới và tăng trưởng bền vững.” - đại diện HD SAISON chia sẻ tại lễ trao giải.

HD SAISON được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ” tại HR Asia Awards 2026. Ảnh: BTC

Giải thưởng “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ” được trao ngay trong lần đầu tham gia cho thấy nỗ lực của HD SAISON trong việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ và môi trường làm việc hiện đại. Công nghệ được đưa vào lõi vận hành, tạo điều kiện để đội ngũ chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả thực thi.

Sự kết nối giữa dữ liệu, sản phẩm, đối tác và hệ thống vận hành giúp HD SAISON mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng ra quyết định và phản ứng nhanh hơn với thị trường. Từ vai trò hỗ trợ, công nghệ đang trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công nghệ tạo sức bật cho Tài chính Số Tổng hợp

Năng lực công nghệ tiếp tục tạo sức bật cho mô hình Tài chính Số Tổng hợp của HD SAISON. Với định hướng này, HD SAISON không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn tăng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính trong suốt hành trình khách hàng.

AI và công nghệ mới được HD SAISON ứng dụng để nâng cao mức độ thấu hiểu khách hàng, phát triển giải pháp phù hợp và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính. Trên cơ sở đó, HD SAISON mở rộng khả năng phục vụ tại nhiều địa phương, đưa nguồn vốn chính thống đến gần hơn với công nhân, lao động tự do và sinh viên, những nhóm khách hàng còn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Hai giải thưởng danh giá - minh chứng cho cam kết bền vững của HD SAISON trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và không ngừng đổi mới. Ảnh: HD SAISON

Việc đồng thời được HR Asia vinh danh ở hai hạng mục tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển nhất quán của HD SAISON, lấy con người làm nội lực và công nghệ làm động lực tăng trưởng. Với định hướng Tài chính Số Tổng hợp cùng năng lực ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng, HD SAISON đang nâng tầm vai trò trong hệ sinh thái tài chính số, mở rộng quy mô phục vụ và từng bước định hình chuẩn mực mới cho tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

(Nguồn: HD SAISON)