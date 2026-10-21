Tiếp nối gói tín dụng 10.000 tỷ đồng ra mắt ngày 20/10/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tiếp tục tung gói ưu đãi 5.000 tỷ đồng với mức giảm lãi suất 1,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Song song, HDBank cũng điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động, góp phần thực hiện định hướng điều hành lãi suất và tạo điều kiện tiếp tục giảm chi phí vốn vay, hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế.

Chương trình hướng đến góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp siêu nhỏ mở rộng hoạt động kinh tế.

Việc triển khai liên tiếp hai gói tín dụng với tổng quy mô 15.000 tỷ đồng, cùng chính sách điều chỉnh giảm lãi suất huy động, thể hiện sự đồng hành của HDBank cùng người dân và doanh nghiệp, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hướng nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Với gói tín dụng này, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ trên cả nước vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp được giảm lãi suất 1,5%/năm. Nguồn vốn ưu đãi giúp khách hàng giảm áp lực chi phí tài chính, chủ động kế hoạch đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Chương trình được áp dụng tại các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống HDBank. Khách hàng tham gia cần đáp ứng điều kiện lịch sử tín dụng, điều kiện vay vốn và giải ngân theo quy định HDBank.

Từ doanh nghiệp đến khách hàng cá nhân, các chương trình ưu đãi lãi suất của HDBank hướng đến nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo thêm nguồn lực phát triển sinh kế. Qua đó, HDBank góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, tiếp thêm nguồn lực trong người dân và doanh nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp vào tăng trưởng chung.

Vĩnh Phú