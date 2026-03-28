Khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc đã may mắn nhận giải thưởng lớn nhất chương trình - sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng.

Đại diện HDBank trao giải cho các khách hàng trúng thưởng

Đây cũng là dịp để HDBank gửi lời tri ân tới hàng triệu khách hàng trên cả nước - những người đã lựa chọn đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình tài chính của mình. Với HDBank, mỗi sổ tiết kiệm của khách hàng không chỉ là một khoản tiền gửi, mà còn là một sự tin cậy được trao gửi và trân trọng gìn giữ.

Phó Tổng Giám đốc HDBank Đàm Thế Thái gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến khách hàng

Triển khai từ tháng 11/2025, “Tiết kiệm Tỷ phú” là chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỷ đồng. Trong hơn ba tháng, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ sự kết hợp giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các phần thưởng giá trị. Sau 4 kỳ quay số công khai, minh bạch, hơn 300 khách hàng đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng trong chương trình.

Qua nhiều năm triển khai, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc. Mỗi mùa chương trình là một lần HDBank nỗ lực làm mới để mang đến những trải nghiệm tốt hơn, những giá trị thiết thực hơn và niềm vui trọn vẹn hơn cho khách hàng.

Đại diện HDBank trao giải cho Khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc giải đặc biệt của chương trình là sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng

“Không dừng lại ở những phần thưởng, điều HDBank hướng tới là đồng hành cùng khách hàng trong từng kế hoạch tài chính, để mỗi hành trình tích lũy đều an tâm, hiệu quả và có thêm những niềm vui đáng nhớ”, đại diện HDBank chia sẻ.

Trong thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình ưu đãi mới với quy mô lớn hơn, giá trị hấp dẫn hơn, như một lời tri ân tiếp nối dành cho khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành.

(Nguồn: HDBank)