Ngày 27/8, Công an xã Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp cùng nhân viên Bưu điện Việt Nam kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân là cụ ông 80 tuổi, suýt nữa bị kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.

Ông H. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Thanh Oai cùng nhân viên bưu điện. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 26/8, Công an xã Thanh Oai nhận được thông tin từ chi nhánh Bưu điện Việt Nam tại địa phương về việc một công dân có biểu hiện bất thường khi đến rút tiền.

Ngay lập tức, cán bộ công an đã có mặt tại hiện trường. Công dân này được xác định là ông Vương Nguyên H. (80 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội).

Ông H. kể lại, sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng dọa rằng sổ tiết kiệm của ông có liên quan đến hoạt động “rửa tiền phi pháp”, buộc ông phải rút toàn bộ tiền gửi để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định “phục vụ điều tra”.

Tin lời, đến chiều ông H. mang sổ ra bưu điện để rút tiền. Trong quá trình làm thủ tục, nhân viên bưu điện nhận thấy dấu hiệu khả nghi nên nhanh chóng báo cho công an xã. Sau khi nghe giải thích rõ thủ đoạn giả danh công an thường dùng, ông H. mới bàng hoàng nhận ra mình vừa thoát khỏi một cú lừa ngoạn mục.

Cụ ông xúc động bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn Công an xã Thanh Oai và nhân viên bưu điện đã kịp thời ngăn chặn, nếu không thì số tiền tích góp cả đời của tôi coi như mất trắng".

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản. Khi cần làm việc sẽ gửi giấy mời hoặc thông qua công an địa phương.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác, nhất là những người lớn tuổi, và chủ động tuyên truyền cho người thân để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.