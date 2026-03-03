Lãi suất huy động vượt xa 8%/năm

SeABank cho biết, từ ngày 23/2 – 8/4/2026, khi gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ nhận lãi suất lên tới 8,3%/năm.

Không dừng lại ở mức lãi suất ngân hàng cộng thêm, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng sổ tiết kiệm 100 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị.

Song song với đó, SeABank tiếp tục chính sách lãi suất cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6, 12, 13 tháng.

Tại ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất cộng thêm cho khách hàng lần đầu gửi tiền trong tháng 3 lên đến 0,9%/năm, nâng lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng lên 8,2%/năm. Thậm chí Cake nhận gửi với số tiền rất nhỏ, chỉ từ 100.000 đồng.

Cake đang niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng là 7,3%/năm. Với mức lãi suất niêm yết này, nếu gửi 2 tỷ đồng, sau 6 tháng số tiền lãi nhận về theo niêm yết sẽ là: 2 tỷ x 7,3%/12 x 6 tháng = 73.000.000 đồng.

Tuy nhiên, việc tặng thêm lãi suất 0,9%/năm sẽ khiến số tiền lãi thực nhận sau 6 tháng lên đến 82.000.000 đồng.

Tại Vikki Bank, ngân hàng cũng công bố “nhả vía” cho người gửi tiết kiệm lần đầu với lãi suất cộng thêm tới 0,99%/năm. Qua đó lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,69%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng.

Tại một chi nhánh NCB ở Hà Nội, lãi suất huy động áp dụng tại chi nhánh lên đến trên 8%/năm, cao hơn khoảng 2%/năm so với lãi suất niêm yết cao nhất 6,3%/năm của ngân hàng.

Còn tại Nam A Bank, lãi suất tiền gửi cộng thêm từ nay đến 10/3 là 0,39%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Techcombank cũng công bố cộng thêm lãi suất đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trong các ngày từ 2 – 7/3/2026 với mức mở mới tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Thoả mãn các điều kiện trên, lãi suất tiết kiệm khách hàng Techcombank nhận về sẽ là: 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), lãi suất tiền gửi cộng thêm đến 1,1%/năm, đồng nghĩa với việc lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 8,4%/năm nếu số tiền gửi từ 500 triệu đồng trên kênh tiết kiệm trực tuyến.

VPBank cũng công bố 3 ngày vàng Prime Day (1 – 3/3) lãi suất tiết kiệm cộng thêm 0,4%/năm. Áp dụng cho khoản tiền gửi trực tuyến từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại HDBank, vừa qua Tết Nguyên đán, nhà băng này đã chạy đà cho ngày Quốc tế Phụ nữ. Từ 2 – 9/3 khách hàng nữ gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến sẽ được cộng thêm lãi suất cùng quà tặng như: Máy massage cổ; máy sấy tóc; bình giữ nhiệt cao cấp,…

Dẫn đầu thị trường về lãi suất cộng thêm phải kể đến TPBank. Ngân hàng cộng thêm 1,6%/năm lãi suất niêm yết khi khách hàng gửi tiết kiệm vào thứ Sáu hàng tuần (kỳ hạn 6 tháng trở lên).

Lãi suất tiền gửi cộng thêm tại TPBank tới 1,6%/năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại PGBank, từ 23/2 – 7/3/2026, với mỗi 500 triệu đồng tiền gửi có kỳ hạn tại quầy, khách hàng nhận ngay 1 voucher trị giá 100.000 đồng.

SHB cũng tặng voucher trị giá từ 50.000 – 1.000.000 đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Với PVCombank, khách hàng mở tiết kiệm với số tiền từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt trị giá 100.000 đồng.

Big4 cũng không thể ngồi yên

Các “ông lớn” nhà nước cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vietcombank cho hay từ 23/2 – 18/3 lãi suất ngân hàng cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12, 24 tháng. Lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,8%/năm.

Trong khi đó, BIDV tiếp tục cộng thêm lãi suất đến 2,5%/năm so với lãi suất niêm yết tại quầy. Qua đó, lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng Big4 lên đến 7,8%/năm.

VietinBank cũng công bố tặng thêm lãi suất tiền gửi cho mọi kỳ hạn, mức lãi suất cộng thêm cao nhất tới 2,65%/năm

Cụ thể, lãi suất cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1%-2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6-11 tháng. Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6-11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5%-6,8%/năm sau khi được cộng thêm.

Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-36 tháng, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1-0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,1%/năm.