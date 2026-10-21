Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, HDBank và Vikki Digital Bank kêu gọi cộng đồng chung tay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp thêm cơ hội điều trị và thắp lên hy vọng cho những gia đình đang cần giúp đỡ.

Từ những đóng góp thiết thực của ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đến sự đồng hành của khách hàng và cộng đồng, chương trình “Kết nối yêu thương” đang tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia. Thông qua tài khoản 68.68.68.68 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại HDBank, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ để sẻ chia, tiếp thêm cơ hội chữa bệnh và niềm tin cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gửi một tấm lòng, trao thêm hy vọng

Tối 5/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Kết nối yêu thương” do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã huy động gần 60 tỷ đồng.

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt cán bộ, nhân viên Vietjet, Sovico và HDBank trao tặng 30 tỷ đồng, chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước.

Sau đêm chương trình, hành trình sẻ chia tiếp tục được nối dài qua tài khoản 68.68.68.68. Dãy số dễ nhớ trở thành địa chỉ tiếp nhận những tấm lòng thiện nguyện, giúp nhiều người có thể tham gia đóng góp thuận tiện, để sự hỗ trợ đến gần hơn với những hoàn cảnh đang cần giúp đỡ.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã thay mặt cán bộ nhân viên Sovico, Vietjet và HDBank trao tặng 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc trong chương trình "Kết nối yêu thương" ngày 5/10.

Nhân dịp 20/10, lời mời chung tay từ HDBank và Vikki Digital Bank cũng là lời tri ân dành cho phụ nữ bằng hành động thiết thực. Bên cạnh những lời chúc, sự sẻ chia hôm nay góp thêm chi phí điều trị cho một người mẹ, giúp một em nhỏ sớm trở lại lớp học, để một gia đình có thêm những ngày bình yên bên nhau.

Với những phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là các gia đình nghèo, cận nghèo, chi phí chữa bệnh có thể trở thành gánh nặng lớn. Một khoản hỗ trợ kịp thời sẽ giúp người bệnh tiếp tục điều trị, giảm bớt áp lực cho gia đình.

Chăm lo hôm nay, vun đắp tương lai

Chương trình cũng tiếp nối hành trình đồng hành nhiều năm của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng HDBank, Vietjet và Sovico trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở và hỗ trợ sinh kế.

Từ những chuyến thăm làng trẻ em SOS, các chương trình học bổng dành cho trẻ mồ côi đến những chiếc áo ấm gửi tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, các hoạt động thiện nguyện đều hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội học tập và giúp trẻ em có thêm điểm tựa để trưởng thành.

Đối với phụ nữ, sự đồng hành còn gắn với mục tiêu nâng cao năng lực kinh tế và khả năng tự chủ.

Thông qua hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chương trình hỗ trợ vốn ưu đãi, khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số cùng hoạt động đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, thương mại điện tử mở thêm cơ hội để chị em phát triển sinh kế, xây dựng công việc ổn định và chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Cùng với đó, việc quan tâm đến giáo dục, kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ cho trẻ em gái góp phần tạo nền tảng để các em nuôi dưỡng ước mơ, chủ động học tập và tự tin lựa chọn con đường tương lai.

Qua “Kết nối yêu thương”, HDBank và Vikki Digital Bank trân trọng mời khách hàng, đối tác và cộng đồng tiếp tục chung tay. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần giảm bớt gánh nặng cho một gia đình, tiếp sức cho một người bệnh và giữ lại nụ cười cho một em nhỏ.

Thông tin tiếp nhận đóng góp cho chương trình “Kết nối yêu thương” Chủ tài khoản: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Số tài khoản: 68.68.68.68 Ngân hàng: HDBank Website: https://knyt.vn

(Nguồn: HDBank)