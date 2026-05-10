Trong Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (Devil Wears Prada 2), diễn viên Meryl Streep nhận thù lao 12,5 triệu USD kèm phần trăm lợi nhuận từ doanh thu thực tế mà bộ phim thu được. Bà cũng đàm phán với nhà sản xuất để hai bạn diễn Anne Hathaway và Emily Blunt cũng được hưởng mức thù lao tương tự.

Tạo hình của Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway trong "Yêu nữ thích hàng hiệu 2".

Yêu nữ thích hàng hiệu 2 vừa ra rạp là phần tiếp nối của bộ phim gây bão rạp chiếu 20 năm trước. Với chi phí sản xuất 100 triệu USD, hiện phim đã thu về gần 300 triệu USD trên toàn cầu.

Phần phim tiếp tục mời trở lại 3 diễn viên chính Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt vốn rất được yêu thích từ phần 1. Ngôi sao gạo cội Meryl Streep ở tuổi U80 tiếp tục vào vai Miranda Priestly - TBT quyền lực của tạp chí Runway. Trước đó, 20th Century Studios đã đàm phán với bà để có được cái gật đầu của Meryl Streep - linh hồn của bộ phim.

Ngôi sao 21 lần được đề cử Oscar đồng ý nhận vai với mức thù lao 12,5 triệu USD (khoảng 325 tỷ đồng) và yêu cầu nhà sản xuất cũng trả mức thù lao tương tự cho hai bạn diễn Emily Blunt và Anne Hathaway.

Ngoài mức cát-sê trên, cả 3 diễn viên đều được hưởng lợi nhuận từ doanh thu thực của phim sau khi công chiếu nên thực tế họ có thể kiếm được 20 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng) từ Yêu nữ thích hàng hiệu 2, theo Variety.

Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway tại sự kiện ra mắt "Yêu nữ thích hàng hiệu 2".

Phần 1 của phim ra mắt năm 2006 có chi phí sản xuất 35 triệu USD và thu về 326 triệu USD toàn cầu. Phần 2 có chi phí sản xuất 100 triệu USD và phần lớn đều được dành trả thù lao cho dàn diễn viên ngôi sao của phim. Hiện tác phẩm vẫn đứng số 1 doanh thu toàn cầu sau hơn 1 tuần công chiếu với hiệu ứng mạnh mẽ không kém phần 1.

