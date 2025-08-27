Trao đổi với PV VietNamNet trưa 27/8, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, số trang sức nghi phạm người nước ngoài cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Khoảng 10h cùng ngày, đối tượng quốc tịch Mỹ, tên D.J. (SN 1996), bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (TP Đà Nẵng).

Đại tá Nguyễn Hà Lai (đầu tiên bìa trái) trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra. Ảnh: A.T

Theo thông tin ban đầu, trước khi gây án, D.J. thuê một xe máy rồi tháo biển số để đi lại. Sau khi dùng búa đập tủ kính, cướp trang sức, D.J. tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, mang tang vật về phòng trọ cất giấu và nghe ngóng tình hình. Khi lực lượng công an ập đến, đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế.

Đại tá Nguyễn Hà Lai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra và biểu dương các lực lượng tham gia phá án.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 20h51 tối 26/8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ, dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp nhiều trang sức.

Đáng chú ý, đối tượng tiếp cận từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ đang ngồi phía trước, khiến người này không kịp phản kháng. Sau đó, hắn gom số trang sức bỏ vào balo, liều lĩnh xô cửa thoát ra ngoài bất chấp việc người dân tìm cách chặn lại.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ việc.