XEM VIDEO: (Nguồn Facebook Đà Nẵng Channel)

Đến gần 22h tối 26/8, Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc manh động trên.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Theo lời kể của chị M.P (người sống gần hiện trường), gần 20h, một nam thanh niên mặc áo khoác Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, bất ngờ xông thẳng vào tiệm vàng.

“Anh ta tấn công liên tiếp vào nhân viên bảo vệ rồi lao vào trong gom trang sức bỏ vào balo. Mọi việc diễn ra rất nhanh”, chị P. cho biết.

Nam bảo vệ bị đối tượng tấn công bị thương ở đầu. Ảnh: H.T

Anh D.C (trú phường Hòa Cường) kể thêm, đối tượng bịt kín mặt, sau khi gom vàng từ tủ kính đã chạy bộ ra đường Núi Thành.

“Chứng kiến vụ việc, một số người dân dùng thanh sắt chặn cửa, ngăn lối thoát của kẻ cướp nhưng bất thành. Nam bảo vệ bị hành hung chảy máu ở đầu, do tên cướp quá manh động nên không ai dám lao vào khống chế”, anh C. nói.

Hình ảnh đối tượng hành hung bảo vệ trước khi xông vào cửa hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 19h51 phút, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh tới tấp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, sau đó xông vào bên trong cướp vàng. Do quá bất ngờ, bảo vệ không kịp phản kháng.

Hiện lực lượng công an đang truy xét đối tượng gây án.