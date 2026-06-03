“Kỳ quan tuyết” giữa miền nhiệt đới

Được đắm mình trong một thiên đường tuyết trắng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy mê hoặc của cực quang, băng đăng… là ước mơ xa xỉ của người dân các quốc gia nhiệt đới. Đây là lý do thúc đẩy UAE vào năm 2005 bạo chi xây dựng tổ hợp Ski Dubai ngay giữa sa mạc. Dự án này lập tức giữ chân dòng tiền tiêu dùng khổng lồ nội địa và thu hút dòng khách quốc tế.

Tại Việt Nam, chủ đầu tư Vinhomes Green Paradise cũng đang hiện thực hóa chiến lược tương tự, để không chỉ giữ chân du khách trong nước mà còn kỳ vọng xoay trục bản đồ du lịch, biến Cần Giờ thành điểm đến đón dòng khách từ các quốc gia nhiệt đới lân cận.

Thiên đường tuyết của VinWonders Cần Giờ sở hữu 26 trò chơi, hướng tới nhóm trải nghiệm gia đình và du lịch giải trí. Ảnh phối cảnh

Theo Vingroup, “thiên đường tuyết” của VinWonders Cần Giờ khi hoàn thành sẽ là một trong những không gian tuyết nhân tạo quy mô lớn hàng đầu khu vực và thế giới. Tổ hợp trải rộng trên diện tích lên tới 5ha, rộng gấp đôi công viên tuyết Ski Dubai lừng danh. Không gian khổng lồ này cho phép dự án kiến tạo một hệ sinh thái mùa đông toàn diện, vận hành song song nhiều lớp trải nghiệm liên tục dưới một mái vòm cơ khí khổng lồ.

Chủ đầu tư cho biết sẽ áp dụng hệ thống máy tạo tuyết công nghệ sinh học hiện đại hàng đầu thế giới, phun sương và kết tinh ở nhiệt độ lý tưởng tạo ra lớp tuyết có độ xốp, mềm và mịn tuyệt đối giống như tuyết tự nhiên vùng Bắc Âu. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng đóng đá đậm đặc gây trơn trượt nguy hiểm.

Hệ thống đường trượt được thiết kế chuyên nghiệp với các làn trượt phân tầng độ khó rõ rệt: từ khu vực vui chơi trượt máng dành cho gia đình, đến đường trượt ván và trượt tuyết đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật của các giải đấu biểu diễn quốc tế.

VinWonders Cần Giờ sẽ hiện thực hóa ước mơ trượt tuyết giữa miền nhiệt đới của du khách. Ảnh phối cảnh

Hạ tầng vận chuyển được tối ưu bằng hệ thống cáp treo đôi nối liền từ chân lên đỉnh núi, giúp điều phối luồng khách thông suốt và mang lại cảm giác chân thực như tại các khu nghỉ dưỡng mùa đông quốc tế.

Không dừng lại ở một không gian ngắm tuyết hay trượt tuyết thông thường, phân khu này còn được kiến tạo như một công viên tuyết chủ đề Giáng sinh đa tương tác đầu tiên tại Việt Nam, chia thành các chủ đề mang đậm sắc thái mùa đông.

Tại “Làng Ông già Noel”, du khách sẽ choáng ngợp khi sải bước dưới bầu trời trình chiếu cực quang 3D sắc nét như đang đứng giữa tâm điểm Bắc Cực. Khách cũng sẽ được đắm chìm trong không khí lễ hội Giáng sinh qua các trải nghiệm mua sắm tại phiên chợ Giáng sinh, tham quan Xưởng chế tác quà tặng của các chú elf yêu tinh ngộ nghĩnh, cùng các trò chơi vòng quay ngựa gỗ và đu quay Lolly Swing.

Không cần bay hàng nghìn cây số, ngay tại Cần Giờ, du khách vẫn được chiêm ngưỡng bắc cực quang kỳ ảo. Ảnh phối cảnh

Ngay sát cạnh, “Vương quốc Bà chúa Tuyết” mở ra một thánh địa cho giới đam mê vận động xuyên qua rừng thông tĩnh lặng. Không những thế, nơi đây quy tụ lâu đài băng đăng cùng những kiệt tác băng được điêu khắc tinh xảo.

Đặc biệt, những du khách lần đầu làm quen với thể thao mùa đông hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng cảm giác phấn khích này bằng việc tham gia các khóa huấn luyện cơ bản tại Trường học Snow Queen ngay trong khuôn viên để tự tin làm chủ đôi ván trượt.

Làng Bắc Âu được tái dựng trong khuôn viên của thiên đường tuyết VinWonders Cần Giờ. Ảnh phối cảnh

Đối lập với sự kịch tính đó là không gian cổ tích thi vị tại nhà của ông già Noel ở “Quảng trường Giáng sinh” với cây thông khổng lồ cao 15m rực rỡ thắp sáng cả quảng trường. Nơi đây sẽ diễn ra Lễ hội thắp sáng cây thông Noel, nơi hàng nghìn ánh đèn cùng lúc bừng sáng, mở ra khoảnh khắc kỳ diệu.

Sự cầu toàn của chủ đầu tư còn thể hiện qua việc nhập khẩu nguyên bản một khu rừng thông thật từ nước Nga, được thuần dưỡng nghiêm ngặt trong môi trường nhiệt độ thấp để duy trì sự sống và tỏa ra mùi hương nhựa thông đặc trưng. Tất cả góp phần tạo ra một không khí lễ hội mùa đông chân thực đến từng chi tiết.

Đòn bẩy đưa du lịch Cần Giờ vươn tầm quốc tế

“Thiên đường tuyết” này không tồn tại độc lập mà là một trong những mảnh ghép chiến lược cấu thành nên siêu quần thể giải trí VinWonders Cần Giờ với quy mô lên đến 122 hecta.

Vingroup cho biết, dự án quy tụ khoảng 200 trò chơi cùng hàng loạt công trình, được chia thành 4 phân khu lõi bổ trợ chặt chẽ cho nhau, bao gồm: Công viên Chủ đề Lễ hội 46ha với thế giới phim - quy tụ các rạp phim công nghệ hàng đầu hành tinh, Công viên nước hybrid Đông Nam Á, Công viên Lễ hội Safari và Outlet hàng hiệu 20ha đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm xa xỉ nhất. Đặc biệt, VinWonders Cần Giờ cũng là công viên chủ đề quy mô lớn trên thế giới vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo, tiên phong trong công nghệ giải trí xanh.

Vinhomes Green Paradise kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, đưa du lịch Việt bước lên vị thế mới. Ảnh phối cảnh

Vượt lên trên một tổ hợp vui chơi giải trí đơn thuần, siêu quần thể VinWonders Cần Giờ đóng vai trò là hạt nhân kích cầu chiến lược nằm trong lòng siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Chuỗi giá trị tuần hoàn này được nhìn nhận không chỉ giữ trọn vẹn dòng tiền nội địa, mà còn từng bước đưa Cần Giờ trở thành một siêu điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang tầm vóc toàn cầu, nơi người Việt tận hưởng những đặc quyền thế giới ngay trên sân nhà.

(Nguồn: Vingroup)