Trong tập 18 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 14/8 Lão Công (Hồ Phong) đã tỉnh lại và điều này khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Lão Công làm là giao cho Mai (Việt Hoa) về nhà mở két sắt và tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ sổ sách đốt sạch trước khi công an sờ tới. Tuy nhiên, Lão Công có vẻ đề phòng khi định nói ra mật mã két sắt cho con gái bởi xung quanh có quá nhiều kẻ đáng nghi. Việc tiếp theo đó, Lão Công sẽ phải tìm ra kẻ nào là kẻ đã phản chủ.

Trong khi đó, Lan (Thu Quỳnh) được đàn em thông báo Lão Công đã tỉnh lại và tất cả đang về nhà lão nên lập tức gọi Huân (Du Ka) vào để bàn kế hoạch hành động.

Biết tình thế đang cấp bách, Mai về nhà tiếp cận Thảo My nói họ sẽ phải rời đi để đảm bảo an toàn bởi hiện tại Lão Công không thể tin ai ngoài họ, kể cả Cung (Trương Hoàng). Tuy nhiên, Thảo My khẳng định sẽ không đi đâu mà ở nhà chờ Lão Công. Mai nói không thể để bố mình gặp nguy hiểm nên thuyết phục Thảo My chỉ cho mình chỗ giấu tài liệu quan trọng.

Ở diễn biến khác, Mai trở thành mục tiêu săn đuổi của Viên "vượn". Mai vội vã bỏ chạy, đồng thời rút điện thoại để gọi người ứng cứu. Cương hay công an có xuất hiện kịp thời để giải cứu Mai? Mai có thuyết phục được Thảo My? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 18 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.