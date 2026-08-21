Trong tập 20 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 21/8, Lan (Thu Quỳnh) thương lượng với Mai (Việt Hoa) để mong lấy được lộ tuyến chuyển hàng nhưng không thành công. Cay cú hơn khi Mai nói Cương (Duy Hưng) nắm lộ tuyến mà không chia sẻ với Lan. Mai biết mình chính là mục tiêu nên cô quyết định im lặng để được an toàn. "Em an toàn nhưng Huệ bạn em thì chị không chắc", Lan doạ.

Ở diễn biến khác, Cương tìm Huệ (Mai Huê) để dò hỏi thông tin về Mai. Tuy nhiên, Huệ không dám trả lời, nói có vấn đề gì Cương hãy hỏi Lan. "Cô có muốn cứu Mai không?", Cương hỏi Huệ.

Huệ dọn đồ phát hiện tờ giấy được cuộn gọn kèm lời nhắn chuyển tờ giấy có gắn chip cho Mai. Còn Lan mãi chưa thấy Mai tỉnh lại nên cho người kiểm tra thì được báo cô đã sùi bọt mép. Hoá ra đây chỉ là chiêu của Mai để thoát khỏi hang ổ của Lan.

Trong khi đó, Cung (Trương Hoàng) cùng đàn em tới khu biệt thự Biển Xanh để tìm Lan. Lực lượng công an cũng đã sẵn sàng để tóm gọn các đội tượng nhưng đến phút chót Lan nhận được tin nhắn mật báo từ một số điện thoại lạ.

Huệ có chịu hợp tác với Cương để cứu Mai? Mai có thoát khỏi tay Santana? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 20 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.