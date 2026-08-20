Trong tập 19 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 20/8, mọi kế hoạch sắp tới Cương (Duy Hưng) đều nói với Huân (Du Ka) nhưng dặn không được để cho Lan (Thu Quỳnh) biết. Huân lo Cương quá đa nghi, vẫn nghĩ tình bạn của bộ 3 này là trường tồn mãi mãi nhưng Cương thì không nghĩ như vậy. "Nó không còn là cái Lệ mà ngày xưa bảo vệ mày đâu", Cương nói.

Ở diễn biến khác, Lão Công (Hồ Phong) tiếp tục giao việc cho Cung (Trương Hoàng) và việc này khiến Cung vô cùng khó hiểu. Lão yêu cầu rút toàn bộ quân ở bệnh viện lẫn khu biệt thự về công ty và "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với lý do ở viện có công an là đủ.

Lan tiếp tục thể hiện tình cảm của mình với Cương. Lệ không chỉ muốn Cương là một người bạn, cộng sự làm ăn mà còn hơn cả thế. "Tôi có tình cảm đặc biệt với anh", Lan nói và sau đó cưỡng hôn Cương. Còn Mai (Việt Hoa) có vẻ như đã bị bắt.

Trong khi đó, Bình (Duy Khánh) thông báo chỉ cần Lão Công bình phục là lệnh bắt sẽ lập tức có hiệu lực. Châu một mặt ra lệnh bắt Lão Công nhưng vừa ra khỏi phòng họp đã lập tức rút điện thoại nhắn cho người của Hoà Công "triển khai kế hoạch".

Lão Công sẽ có kế hoạch gì sắp tới khi biết mình chỉ cần tỉnh lại thì lệnh bắt sẽ nhanh chóng được mang tới? Mai bị người của Santana bắt? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 19 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.