Chỉ sau 12 ngày ra mắt, ca khúc đã cán mốc hơn 3 triệu lượt xem, chiếm vị trí số 1 trên YouTube Music Vietnam Daily Chart, Zing Chart real-time và Zing MP3 Chart. Bài hát cũng đạt hơn 30 triệu lượt nghe và sử dụng nhạc nền, tạo “cơn bão” trên mạng xã hội, được ngân vang không chỉ trong những sự kiện lớn, mà cả trong những khoảnh khắc đời thường dung dị.

Lần đầu tiên hợp tác, nhưng sự cộng hưởng giữa nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung và giọng hát nội lực của Divo Tùng Dương đã trở thành bảo chứng cho một sản phẩm chất lượng.

Những mảnh ghép đắt giá tạo nên linh hồn MV

Trong MV mới, âm nhạc và hình ảnh hòa quyện mượt mà để tái hiện một Việt Nam trong kỷ nguyên mới - tuyệt đẹp, tràn đầy nội lực và tinh thần tự lực, tự cường. Những thước phim trong MV được đạo diễn Võ Hồng Thắng lựa chọn tại các địa điểm biểu tượng cho dấu ấn vàng son như Lăng Bác, Cột cờ Hà Nội, cho đến những dấu ấn du lịch mới đưa Việt Nam ra thế giới như Vịnh Hạ Long, Cầu Vàng, đỉnh thiêng Fansipan, Cầu Hôn…, không chỉ làm MV thêm phần ấn tượng, mà còn gợi nhắc về một đất nước đang chuyển mình: bình dị mà kiêu hùng, lắng đọng mà bừng sáng, chan chứa niềm tin và khát vọng vươn xa.

Hình ảnh đỉnh Fansipan xuất hiện trong MV

MV không chỉ khắc hoạ hình ảnh tuyệt đẹp của một Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, tinh thần Việt Nam với những con người bất khuất kiên cường mà còn gửi gắm khát vọng Việt Nam sẽ trở thành con rồng mới của châu Á, biến mọi thách thức thành cơ hội để vươn ra biển lớn. Lời và giai điệu của ca khúc đều mang đến cho người nghe cảm xúc kiêu hãnh và niềm tự hào dân tộc.

MV lồng ghép nhiều hình ảnh biểu tượng, dấu ấn du lịch mới đưa Việt Nam ra thế giới

Một trong những khoảnh khắc cao trào là cảnh Tùng Dương đặt tay lên trái tim với ánh nhìn thẳng lên lá Quốc kỳ bay phấp phới tại Quảng trường Ba Đình, không chỉ truyền cảm hứng mãnh liệt cho người xem về niềm tự hào dân tộc mà còn như một “lời thề thầm lặng”: sẵn sàng tiếp bước để xây dựng Việt Nam thịnh vượng. MV chính là ví dụ điển hình của cách kể chuyện bằng hình ảnh, cách mà người trẻ thể hiện lòng yêu nước, tinh thần Việt Nam đầy sáng tạo và cảm xúc.

Khi âm nhạc hoà chung nhịp đập cùng thương hiệu

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là đằng sau MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” không chỉ có sự kết hợp của Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương, mà còn có dấu ấn đồng hành của một doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

“Một trong những chất xúc tác đặc biệt đến với tôi là khi tôi có dịp lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo NCB về thông điệp “Tự hào tiếp bước tương lai” đang được lan tỏa sâu rộng tại ngân hàng này trong những ngày lịch sử của đất nước, cũng là kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng. Đó là một ý niệm giản dị nhưng sâu sắc, phản ánh khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc mà tôi cảm thấy rất đồng điệu, muốn tiếp tục lan tỏa bằng âm nhạc của mình”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Hình ảnh Ngân hàng NCB xuất hiện tinh tế trong MV như kết nối hành trình 30 năm của NCB giao hòa trong niềm tự hào

Đại diện ngân hàng NCB cho biết, NCB rất vui mừng và tự hào vì đã có cơ hội là một trong những doanh nghiệp đồng hành, góp phần ca ngợi tổ quốc thông qua âm nhạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.

“Thông điệp mà ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" mang đến cũng chính là những gì mà NCB muốn gửi gắm và lan tỏa đến cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước để kiến tạo tương lai rực rỡ. Với khát khao đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, với tinh thần sáng tạo, tiên phong, NCB đã sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới, tự hào tiếp nối những thành quả đã có để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào công cuộc tiến tạo tương lai rực rỡ của đất nước”, ông Tạ Kiều Hưng -Tổng giám đốc NCB cho biết.

Đặc biệt, trong MV, bên cạnh giai điệu và ca từ thì sự xuất hiện tinh tế của hình ảnh tòa nhà NCB lại mang đến một lớp nghĩa mới: hành trình phát triển của doanh nghiệp Việt cũng chính là một phần trong bức tranh phồn vinh của đất nước. Đó là lời cam kết đồng hành cùng đất nước trên con đường bước vào kỷ nguyên mới thịnh vượng.

MV ra đời đúng vào thời điểm NCB kỷ niệm 30 năm hành trình phát triển, cũng với thông điệp “Tự hào tiếp bước tương lai”

Sự kết hợp giữa Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương và NCB với “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” cũng thể hiện một điểm giao thoa hiếm có: một nhạc sĩ yêu nước, một Divo luôn muốn dùng tiếng hát để ca ngợi Tổ quốc và một ngân hàng luôn khát khao đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt.

Chính sự đồng điệu ấy làm nên giá trị đặc biệt của ca khúc, khiến nó không chỉ vang lên như một bản nhạc, mà còn lan tỏa như một lời hẹn ước cho tương lai.

Lệ Thanh