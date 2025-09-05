Bài Vỡ mộng đời được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng cho bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn sau khi suy ngẫm về tình đời, tình người của các nhân vật Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).

Câu: "Ngày hôm qua ta thương một người hết lòng nhưng trong lòng ta biết là hôm nay rồi người sẽ xa/ Ngày hôm qua ta tin 1 người hết dạ như sống cùng dưới mái nhà, có tiếc chi hết đâu mà" như nói lên nỗi chua xót trong lòng Gọn khi biết mình không phải con ruột của ông Nháy và bị cuốn theo một hành trình đầy toan tính, lừa gạt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV

Nguyễn Văn Chung nói: “Ngay sau khi coi bản phim đầu tiên của Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, tôi đã có cảm hứng để viết một ca khúc thể hiện rõ những mâu thuẫn đời thường từ các nhân vật cũng là những xung đột hiện diện trong cuộc sống của mỗi người ngoài kia".

Nhận bài hát, ca sĩ J.ADE thu âm thành 2 phiên bản ballad và acoustic để chọn ra cách xử lý phù hợp nhất nhằm đẩy cảm xúc của khán giả ra rạp xem phim.

Lúc thu, 9X rưng rưng vì lời bài hát, giai điệu sâu sắc và thấm đẫm trải nghiệm. Cô cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và tỏ lòng trân trọng đạo diễn Trung Lùn tin tưởng giao cho mình thể hiện tác phẩm này.

Ca sĩ J.ADE. Ảnh: FBNV

J.ADE nói thêm bài nhạc phim xuất hiện tròn 1 năm cô sở hữu bản hit đầu tiên Câu trả lời như một cơ duyên thú vị.

Phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh nhóm 5 người gồm: cha con ông Nháy - Gọn, cặp đôi Đáng - Tiền và Giang. Nhóm người phát hiện xác nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) nổi lên từ sông, dạt vào bờ nên nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương giá 9 tỷ đồng. Lúc này, trong máy ảnh ông Nháy, hồn Anh Thư bất ngờ hiện lên, đề nghị 5 người đưa xác cô về quê và hứa trả công bằng chiếc nhẫn. Phim ra rạp ngày 29/8, đến nay thu 53 tỷ đồng.

Bài hát "Vỡ mộng đời"