Ngày 14/8, MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai của ca sĩ Tùng Dương kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức ra mắt trên các nền tảng trực tuyến, mang theo hơi thở của một Việt Nam kiêu hãnh và tràn đầy khát vọng. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, đây còn là món quà của Divo Tùng Dương gửi tới khán giả kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bộ ba tạo ra MV hoành tráng: Ca sĩ Tùng Dương - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - đạo diễn Vũ Hồng Thắng.

Ngay từ khi bản audio được phát hành, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Sự kết hợp của bộ đôi "tỷ view" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương đã tạo nên một giai điệu vừa hào sảng, vừa sâu lắng, thổi bùng ngọn lửa tự hào dân tộc trong trái tim người nghe.

Tùng Dương không giấu được xúc động khi nói về dự án: "Hát về quê hương, đất nước luôn là niềm tự hào và hãnh diện lớn nhất với tôi. Những ca khúc như Một vòng Việt Nam hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hit triệu view là minh chứng rằng âm nhạc yêu nước vẫn sống mãnh liệt trong lòng khán giả, nhất là giới trẻ. MV lần này tôi muốn gửi đến cộng đồng hình ảnh một Việt Nam thời bình - vươn vai và tràn đầy sức sống".

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca từ mở đầu của Nguyễn Văn Chung vang lên đầy thân thương: "Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống, yêu dải đất bên bờ biển Đông…” - như một lời gọi, một lời nhắc nhở về nguồn cội. Giai điệu EDM hiện đại được phối khéo léo cùng tiếng violin giao hưởng, tạo nên sự kết hợp bất ngờ mà hiệu quả mang thông điệp truyền thống và hiện đại song hành.

Ở từng câu hát, Tùng Dương phô diễn khả năng thanh nhạc bậc thầy những đoạn trầm ấm, dồn nén cảm xúc dẫn lối đến cao trào rực rỡ, nơi anh "bật" nốt Sí cao chót vót mà vẫn giữ trọn sự hào hùng. Chính cách xử lý tinh tế ấy khiến người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc, mà còn cảm nhận rõ nhịp đập của một trái tim yêu nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự, ca khúc được viết trong tháng 7, thời điểm đất nước bước vào nhiều cải cách lớn. Anh muốn ghi dấu thời khắc ấy bằng một giai điệu của niềm tin: "Tôi mong người nghe tìm thấy trong bài hát niềm tự hào và ý chí để tiếp bước tương lai, để yêu hơn cuộc sống tươi đẹp hôm nay".

Tại họp báo ra mắt MV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương nói cả hai đã phải bỏ cái tôi nghệ sĩ để cùng nhau tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

"Tôi viết Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai và nghĩ ngay đến Tùng Dương. Quá trình làm việc kéo dài hơn hai tháng, mỗi ngày đều trao đổi, chỉnh sửa từng chi tiết, thậm chí có đoạn sửa đi sửa lại rồi… quay về bản gốc (cười). Lúc đầu, tôi nghĩ Tùng Dương không thể là 'gu' của mình sẽ khó hợp tác. Nhưng khi làm việc cùng nhau, tôi mới thấy sự cầu toàn của cả hai tạo ra một tác phẩm khiến chúng tôi mãn nguyện. Chúng tôi hiểu nhau hơn và nhận ra nhiều điểm chung cùng cầu toàn và luôn đặt trọn tâm huyết vào tác phẩm".

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương hết lời khen ngợi nhạc sĩ "tỷ view" quá hiền lành, chiều anh hơn "chiều người yêu".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tặng quà là chú lợn làm bằng bông cho Tùng Dương.

"Bài hát này có nhiều điểm nhấn rất hợp với giọng hát của tôi, đặc biệt là những quãng cao đầy hào sảng. Ban đầu, phần mở đầu của ca khúc được viết khá 'bay', tôi đề nghị sửa lại để phù hợp hơn với chất giọng và cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi hát nhạc Dance với tinh thần 'quẩy' hết mình, nhưng vẫn giữ được thông điệp yêu nước mạnh mẽ. Tôi và Nguyễn Văn Chung bằng tuổi nhau, trên mạng xã hội chúng tôi hay ‘'xắt xéo' nhau cho vui, nhưng khi làm việc rất tôn trọng và lắng nghe.

Điều đặc biệt là với ca khúc này, chúng tôi không giữ bản quyền quá chặt. Tôi mong càng nhiều người hát, cover càng tốt để nhân rộng tình yêu quê hương đất nước. Nếu có cơ hội, tôi muốn mang bài hát này ra thế giới, hát bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài để quảng bá hình ảnh Việt Nam", Tùng Dương chia sẻ.

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng.

MV do đạo diễn Vũ Hồng Thắng thực hiện, kết hợp những đại cảnh hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình, Cột cờ Hà Nội… với khoảnh khắc đời thường bình dị của người dân. Dưới cái nắng tháng 8 gay gắt, ê-kíp đã "cháy" hết mình để ghi lại từng ánh mắt, nụ cười mang trong đó sự lạc quan và niềm tin. Cảnh lễ thượng cờ buổi sáng tại quảng trường, tiếng Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay - tất cả trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, chạm sâu vào cảm xúc người xem.

"Điều tôi trăn trở là làm sao dung hòa giữa tinh thần hào hùng của ca khúc và sự gần gũi, trẻ trung trong hình ảnh. Bài hát mạnh mẽ, nhưng nếu hình ảnh quá nặng nề sẽ khó tiếp cận giới trẻ. Vì vậy, chúng tôi kết hợp đại cảnh hùng tráng với những khoảnh khắc đời thường, để MV vừa sâu sắc vừa dễ chạm tới cảm xúc khán giả", đạo diễn Vũ Hồng Thắng chia sẻ.

Ê-kíp sản xuất MV và các thầy cô giáo Trường Đại học Hà Nội.

Với Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Tùng Dương tiếp tục khẳng định vị thế của một nghệ sĩ luôn làm mới mình, bắt nhịp thời đại nhưng không rời bỏ cội nguồn. Mỗi ca từ, mỗi khung hình đều như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước.

"Cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà, lan tỏa thông điệp tích cực, đó là cách thế hệ nghệ sĩ chúng tôi tri ân công ơn cha ông đã hy sinh để giữ gìn hòa bình hôm nay", Tùng Dương nói.

Bài hát khép lại, nhưng âm hưởng vẫn còn vang mãi như nhịp bước rộn ràng của một dân tộc đang tiến về phía trước, mang theo niềm tự hào, tình yêu và khát vọng vươn tới một Việt Nam rực rỡ.

Tại họp báo, các thầy cô giáo của trường Đại học Hà Nội tiết lộ đã dịch bài hát Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai ra nhiều thứ tiếng và sẽ công bố trong thời gian tới.

