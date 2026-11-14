Mauricio Pochettino rời tuyển Mỹ để thay Carrick dẫn dắt MU, đội bóng đang khủng hoảng phong độ và rơi vào nhóm xuống hạng ở Premier League.

Nước mắt Carrick và lựa chọn Pochettino

Vài ngày trước, Michael Carrick rời Carrington, trung tâm huấn luyện của MU, với đôi mắt ngấn lệ. Ngồi trong xe, ông cố tránh ống kính trong lúc chưa lấy lại được bình tĩnh.

Người đã trở thành một phần bản sắc của CLB, từng khoác áo đội bóng 464 trận trong giai đoạn 2006-2018, hiểu rằng thời gian của mình ở đây đã hết. Hành trình dẫn dắt đội bóng ông yêu đã khép lại.

MU chọn Pochettino để hy vọng một kỷ nguyên mới. Ảnh: USMNT

Điều gây ngạc nhiên là MU khi ấy vẫn chưa công bố quyết định sa thải Carrick, dù chuyện tìm người kế nhiệm chưa ngã ngũ. Đúng hơn, CLB đã chọn được người, chỉ còn vài điều khoản cần chốt với HLV mới, Mauricio Pochettino.

Vài giờ sau, mọi việc diễn ra nhanh chóng. MU công bố sa thải Carrick và bổ nhiệm nhà cầm quân người Argentina. Pochettino sẽ bắt đầu công việc từ ngày 18/11, với nhiệm vụ xoay chuyển tình thế của “Quỷ đỏ”, đội đang nằm trong nhóm xuống hạng tại Premier League.

Những vướng mắc cuối cùng liên quan đến cả Pochettino và, trên hết, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF), nơi ông đang làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Pochettino đã dẫn dắt tuyển Mỹ tại kỳ World Cup vừa qua trên sân nhà, nơi họ thua Bỉ 1-4 ở vòng 1/8.

Trước trận gặp Bỉ, tuyển Mỹ vướng vào tranh cãi xoay quanh chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Florian Balogun ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. FIFA sau đó hủy thẻ đỏ, quyết định bị chỉ trích vì có những tác động từ bên ngoài bóng đá.

Theo thông báo của MU, Pochettino gia nhập CLB sau khi đội bóng đạt thỏa thuận với USSF để ông và ban huấn luyện được tự do ra đi.

Thông báo mô tả nhà cầm quân Argentina là người “nổi tiếng với lối chơi tấn công cường độ cao, sự tận tâm trong việc xây dựng những tập thể gắn kết và mạnh mẽ, cũng như khả năng phát triển tài năng của từng cầu thủ”.

Pochettino bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Espanyol năm 2009. Ông làm việc ở đó gần 5 mùa giải, tạo được tên tuổi với phong cách riêng tại La Liga trước khi chuyển sang Southampton vào năm 2013.

Ở cả hai CLB, Poche đều để lại dấu ấn với lối chơi phòng ngự quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng giúp những đội bóng nhỏ vươn lên. Tottenham sớm đưa ông về London.

Giấc mơ với MU

Với một trung tâm huấn luyện vừa được nâng cấp và một đội hình đáng mơ ước, Pochettino gắn bó với Spurs thêm 5 mùa giải. Mùa ông nào cũng đưa Spurs giành vé dự cúp châu Âu.

Mùa 2016/17, Tottenham lập kỷ lục của CLB tại Premier League với 86 điểm và giành ngôi á quân. Năm 2019, Spurs vào bán kết Champions League rồi lội ngược dòng trước Ajax, sau khi từng bị dẫn 0-3 sau hai lượt trận tính đến thời điểm đó, để giành vé vào chung kết.

Pochettino yêu thích Premier League và không thể từ chối MU. Ảnh: USMNT

Ở trận tranh chức vô địch, họ thua Liverpool - với Alisson là người hùng khi lập kỷ lục 8 pha cứu thua trong trận chung kết Champions League, trước khi Thibaut Courtois phá vỡ.

Thành tích và sức hút của Pochettino đưa ông đến PSG năm 2021. Ở Công viên các Hoàng tử, Poche làm việc cùng Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe. Đội bóng Paris khi ấy vẫn chưa thành hình.

PSG có nhiều ngôi sao, nhiều cái tôi lớn nhưng rất ít sự ăn ý. Dù vậy, PSG là CLB duy nhất mà Pochettino giành được danh hiệu. Trong hai năm, ông đoạt Cúp Quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp và chức vô địch Ligue 1.

Trên sân chơi Champions League, ông chứng kiến đội bóng của mình là nạn nhân trong màn ngược dòng của Real Madrid tại vòng 1/8 mùa 2021/22. Họ thắng 1-0 lượt đi, dẫn bàn tại Bernabeu, nhưng để Karim Benzema ghi hat-trick trong hiệp 2.

Pochettino không bén rễ ở Paris và chuyển sang Chelsea, khi ấy cũng đang trong quá trình tái thiết. Cuộc kết hợp ấy không thành công. Sau một thời gian nghỉ, ông nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ.

Khi mới đến Anh, Pochettino hầu như chưa nói được tiếng Anh. Rồi ông thích nghi với cuộc sống ở xứ sở này và gắn bó với Premier League, giải đấu ông yêu nhất.

Bởi vậy, khi MU gọi, dù đội bóng đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất, ông nhận lời ngay. “Có không quá nhiều cơ hội có quy mô như MU có thể xảy ra trong sự nghiệp. Khi điều đó xảy ra, thật khó để từ chối”.

Hai số phận ấy mong muốn kết hợp với nhau để phát triển bóng đá đẹp. Nhưng trước tiên, nhiệm vụ của Pochettino là giúp MU vượt qua nhóm xuống hạng, với màn ra mắt trong trận derby nước Anh trên sân Liverpool ngày 22/11.