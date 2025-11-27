VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty BBI), Thân Văn Thoại (SN 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty BBI) cùng 13 bị can khác về các tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội. Trong khi đó, Thân Văn Thoại bị bắt tạm giam từ ngày 27/6/2024, hiện đang bị tạm giam.

Theo cáo trạng, năm 2018, Hồ Quốc Anh thuê lập trình website bbivietnam.vn và ứng dụng BBI Mall. Tháng 1/2019, các đối tượng nộp hồ sơ xin cấp phép sàn giao dịch thương mại điện tử. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã từ chối và yêu cầu dừng hoạt động ứng dụng này từ ngày 18/11/2019 do mô hình hoạt động không đúng với hồ sơ.

Phớt lờ yêu cầu của cơ quan chức năng, nhóm của Hồ Quốc Anh vẫn vận hành BBI Mall, quảng bá đây là cơ hội đầu tư sinh lời cao với mô hình trả thưởng dạng đa cấp. Tin lời quảng cáo, từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2020, đã có hơn 435.000 tài khoản tham gia hệ thống.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hồ Quốc Anh khai đã chi hơn 41 tỷ đồng cho một số đối tượng để lo "chạy" giấy phép tại Bộ Công Thương và các chi phí khác. Trong đó, Quốc Anh và Thoại khai đưa riêng 15 tỷ đồng cho một nhóm người để lo thủ tục.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngoài lời khai của các bị can, không có tài liệu nào chứng minh việc đưa nhận tiền này nên không có cơ sở xử lý. Một số người nhận tiền qua chuyển khoản từ Quốc Anh tuy không thừa nhận việc "chạy án" nhưng biết đây là tiền do phạm tội mà có nên đã tự nguyện nộp lại 1,5 tỷ đồng.

Về dòng tiền vụ án, Công ty BBI đã thu hơn 780 tỷ đồng từ khách hàng. Các đối tượng đã chi trả chiết khấu 582 tỷ đồng, chi phí vận hành 120 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 77 tỷ đồng được dùng để chi thưởng hoa hồng phát triển hệ thống. Đến tháng 4/2020, ứng dụng dừng hoạt động, công ty mất khả năng chi trả.

Hiện tại, cơ quan tố tụng xác định có 42 bị hại của ứng dụng BBI Mall với số tiền bị chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng của 33 bị hại khác qua sàn tiền ảo Speeding.vip.

VKSND TP Hà Nội đã thông báo để 75 bị hại nắm bắt tiến độ giải quyết vụ án.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ và phong tỏa tổng số tiền các bị can giao nộp để khắc phục hậu quả là hơn 44 tỷ đồng và 199.600 USD (tương đương khoảng 4,99 tỷ đồng) cùng 78 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ (trong đó: 45 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất thủ tục sang tên, còn 33 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa hoàn thiện thủ tục sang tên chuyển nhượng).