Tại Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 (VREBD 2026), vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, Thiên Khôi Group đã được vinh danh trong "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng".

Sự kiện diễn ra dưới sự chỉ đạo, bảo trợ trực tiếp từ Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức.

Ông Phạm Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Thiên Khôi Group, Tổng Giám đốc Thiên Khôi miền Nam đại diện Thiên Khôi Group lên nhận giải. Ảnh: BTC

Theo đại diện Thiên Khôi Group, việc được vinh danh là sự ghi nhận cho quá trình đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ phục vụ hoạt động môi giới bất động sản, với định hướng lấy hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chào mừng tại sự kiện. Ảnh: BTC

Khác với nhiều nền tảng trên thị trường chủ yếu tập trung vào đăng tải thông tin hoặc kết nối giao dịch, Thiên Khôi Group phát triển các giải pháp số bao phủ nhiều khâu trong quá trình làm việc của nhà tư vấn. Từ quản lý nguồn hàng, khai thác dữ liệu, điều phối nhân sự đến đào tạo và quản trị hệ thống đều được tích hợp trên cùng một nền tảng.

Trong đó, TKG Proptech được phát triển nhằm chuẩn hóa dữ liệu bất động sản, hỗ trợ nhà tư vấn tìm kiếm, quản lý và khai thác nguồn hàng hiệu quả hơn. Nền tảng đồng thời cung cấp dữ liệu theo từng khu vực, góp phần hỗ trợ quá trình phân tích và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thực tế.

Bên cạnh đó, Thiên Khôi HRM được xây dựng để phục vụ công tác quản trị nhân sự quy mô lớn. Hệ thống hỗ trợ kết nối, đào tạo, đánh giá và điều phối đội ngũ trên toàn quốc, góp phần tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng. Ảnh: BTC

Chiến lược đầu tư công nghệ của Thiên Khôi Group được định vị vững chắc dựa trên tầm nhìn dài hạn: lấy con người làm trung tâm và lấy hiệu quả vận hành thực tế làm thước đo phát triển. Thành công này cũng là bước đệm để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cùng các giải pháp công nghệ tiên tiến khác trong tương lai.

Đại diện Thiên Khôi Group cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp số nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ, hướng tới xây dựng môi trường giao dịch bất động sản minh bạch, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường.