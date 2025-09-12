Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên ba trụ cột cốt lõi là sức mạnh thương hiệu, hiệu quả tài chính và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là năm thứ hai liên tiếp, 6 thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng thời được vinh danh trong bảng xếp hạng, minh chứng cho nội lực vững chắc của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Trong bảng xếp hạng, Vinhomes tiếp tục là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam và đứng vị trí số 7 trong Top 100, tăng 2 bậc so với năm 2024. Là doanh nghiệp bất động sản duy nhất nằm trong Top 10, Vinhomes giữ vững vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu ngành với 33 khu đô thị đang vận hành trên toàn quốc, cùng nhiều dự án mới ra mắt thị trường như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng), Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh)... Các đại đô thị, siêu đô thị với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn hécta, hạ tầng – tiện ích đồng bộ không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp cho cư dân mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Hai năm liên tiếp, Vinhomes là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam, giữ vững vị thế tiên phong và dẫn dắt thị trường

Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025 tiếp tục vinh danh nối dài hệ sinh thái Vingroup với VinFast (vị trí 32), Vinpearl (vị trí 36), Vincom (vị trí 41), Vinschool (vị trí 67) và Vinmec (vị trí 92).

Trong đó, VinFast bứt phá ấn tượng nhất, tăng 10 bậc so với năm 2024. Sức bật mạnh mẽ đến từ việc kiên định với tầm nhìn dẫn dắt xu hướng chuyển đổi xanh cùng hệ sinh thái xe điện toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng bằng những mẫu xe chất lượng cao, dễ tiếp cận và chính sách hậu mãi vượt trội. VinFast cũng đang ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế với chiến lược tiếp cận linh hoạt và cam kết đầu tư dài hạn thông qua mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp tại các quốc gia tiềm năng.

VinFast tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhanh chóng mở rộng hiện diện tại thị trường quốc tế

Vinpearl tiếp tục duy trì vị trí 36 trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, lần thứ hai liên tiếp, Vinpearl được Brand Finance đánh giá là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) cao nhất - đạt 97,5/100 và xếp hạng AAA+. Kết quả ấn tượng một lần nữa phản ánh niềm tin mạnh mẽ của khách hàng và vị thế dẫn đầu của Vinpearl trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam và trong khu vực.

Vinpearl đang tiên phong kiến tạo kỳ quan du lịch Việt Nam, mang đến những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp cho khách hàng

Cũng nằm trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Vincom Retail ghi dấu ấn với hệ thống 89 trung tâm thương mại trên toàn quốc, đang tiên phong kiến tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực - vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc.

89 Trung tâm thương mại Vincom đang là điểm đến mua sắm - ẩm thực - vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc

Trong lĩnh vực Thiện nguyện xã hội, hai thương hiệu chủ chốt là Vinschool và Vinmec đều ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, Vinschool đứng vị trí số 67, tăng 8 bậc so với năm 2024, trong khi Vinmec tăng 5 bậc lên vị trí số 92. Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng là minh chứng cho hiệu quả hoạt động, uy tín thương hiệu của Vinschool và Vinmec.

Vinschool xứng tầm hệ thống giáo dục tư thục hàng đầu Việt Nam, xây dựng môi trường học tập toàn diện cho học sinh

Vinmec đang phát triển mạnh mẽ, với tầm nhìn trở thành hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế

Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance – hãng tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh công bố, được xem là bảng xếp hạng uy tín, độc lập hàng đầu thế giới.

Việc 6 thương hiệu thuộc 3 lĩnh vực gồm Công nghệ - Công nghiệp (VinFast), Thương mại - Dịch vụ (Vinhomes, Vinpearl, Vincom Retail), Thiện nguyện xã hội (Vinschool, Vinmec) của Vingroup liên tục nằm trong Top 100 là sự công nhận cho sức mạnh và uy tín thương hiệu, chiến lược phát triển bền vững và dẫn dắt trong các lĩnh vực đang hoạt động, qua đó tăng cường vị thế thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thế Định