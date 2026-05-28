Từ hành trình mang yêu thương ra quần đảo Trường Sa đến việc đồng hành cùng Quỹ 'Ngày mai tươi sáng' hỗ trợ bệnh nhân ung thư - chuỗi chương trình nhân đạo sâu sắc này mới chỉ là những lát cắt tiêu biểu trong chiến dịch vì cộng đồng của Lạc Việt 5 tháng đầu năm 2026, tiếp nối hành trình bền bỉ kiến tạo những giá trị nhân văn mà hệ thống đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua.

Hải trình mang yêu thương từ đất liền tới Trường Sa

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đồng hành cùng Đoàn công tác Bộ Y tế thăm quan quần đảo Trường Sa

Những ngày đầu tháng 5/2026, đại diện Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt vinh dự tháp tùng Đoàn công tác của Bộ Y tế trong chuyến hải trình đặc biệt: Thăm hỏi, động viên quân và dân tại quần đảo Trường Sa cùng Nhà giàn DK1.

Vượt qua hàng trăm hải lý giữa trùng khơi, đoàn công tác đã lần lượt đặt chân lên các điểm đảo: Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Chuyến đi không chỉ dừng lại ở những món quà thiết thực mang tính hỗ trợ, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng để mỗi thành viên tận mắt chứng kiến, nghiêng mình trước ý chí sắt đá, tinh thần kiên cường của những con người đang ngày đêm giữ biển, giữ trời nơi đầu sóng ngọn gió.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trao tặng 700 triệu đồng bao gồm tiền mặt và các gói tầm soát ung thư

Đồng hành cùng chương trình, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã trao tặng hỗ trợ trị giá 700 triệu đồng bao gồm 200 triệu tiền mặt và 500 triệu các gói tầm soát ung thư dành cho người thân các chiến sỹ Hải quân Cục Chính trị Hải quân Việt Nam. Để ở nơi tiền tuyến xa xôi, các anh có thể vững tâm tay súng khi biết rằng hậu phương ở đất liền luôn được chăm sóc vẹn tròn.

Giữa biển trời Trường Sa lộng gió, điều đọng lại sâu sắc nhất trong trái tim những người làm y tế Lạc Việt không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm của một doanh nghiệp y tế đối với cộng đồng và đất nước.

Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trên hành trình “Ngày mai tươi sáng”

Chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư “Ngày mai tươi sáng”

Song song với việc hướng về biển đảo quê hương, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt vẫn miệt mài gieo những hạt mầm hy vọng trong đất liền thông qua các hoạt động y tế cộng đồng, đặc biệt là các chương trình đồng hành cùng cuộc chiến chống ung thư đầy khốc liệt.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đồng hành cùng Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trao tặng cho bệnh nhân ung thư gói chăm sóc sức khỏe 1 tỷ đồng

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư “Ngày mai tươi sáng”, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã tiếp sức cho cuộc chiến này bằng việc trao tặng gói khám tầm soát ung thư với tổng trị giá lên đến 1 tỷ đồng.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đồng hành cùng hành trình nâng cao nhận thức và tầm soát ung thư sớm cho cộng đồng

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận với y học dự phòng, từ đó chủ động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý ngay từ giai đoạn đầu.

Tại Việt Nam, ung thư vẫn là gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt khi việc phát hiện muộn khiến quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Nhận thức rõ điều này, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt luôn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình tầm soát sớm làm trọng tâm trong các hoạt động xã hội của mình.

21 năm phụng sự : Chữa bệnh và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

Trong suốt quá trình phát triển, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt luôn định hướng xây dựng mô hình y tế hiện đại song song với việc lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt hiện có 3 bệnh viện, gồm 2 bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt tại Phường Vĩnh Phúc và Phúc Yên tỉnh Phú Thọ, và bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt vừa ra mắt vào tháng 3/2025 tại Hà Nội, tọa lạc ngay cạnh Hồ Gươm.

Không ngừng đầu tư về chuyên môn, công nghệ và chất lượng dịch vụ, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đồng thời cũng hướng tới trở thành đơn vị y tế có trách nhiệm xã hội, tích cực đồng hành trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Bích Đào