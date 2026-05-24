Đoàn công tác số 8 do Quân chủng Hải quân tổ chức có chuyến thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trong hành trình, đoàn đã đến thăm bệnh xá đảo Nam Yết.

Nơi đây được đầu tư với quy mô tương đương tuyến huyện, cơ sở vật chất khang trang, thiết bị khá hiện đại. Đơn vị hiện do đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y (Hà Nội) đảm nhiệm công tác khám, chữa bệnh cho quân, dân trên đảo.

Một năm đặc biệt trong đời bác sĩ

Ba tháng kể từ ngày đặt chân ra đảo, Thượng úy, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Ngọc Hào vẫn nhớ như in cảm xúc đầu tiên khi nhận quyết định lên đường. “Đó là một vinh dự rất lớn. Ra đảo không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, bác sĩ Hào chia sẻ.

Cùng anh thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa còn có Đại úy, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đình Khanh. Cả hai đều đã có gia đình, tạm gác lại cuộc sống nơi đất liền để tham gia đợt luân phiên công tác kéo dài một năm giữa biển khơi. Với họ, đây là chuyến công tác có một không hai trong đời bác sĩ.

Bệnh xá đảo Nam Yết. Ảnh: Phương Thúy.

Ở đất liền, bác sĩ Hào theo chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Nhưng tại đảo xa, anh trở thành “bác sĩ đa khoa” đúng nghĩa, từ nội khoa, ngoại khoa cho đến cấp cứu chấn thương.

“Ngoài đất liền, mỗi người làm một chuyên khoa. Nhưng ở đây thì khác, chúng tôi phải làm tất cả. Mỗi ca bệnh đều phải vận dụng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm để xử lý”, anh nói.

Bệnh xá trên đảo không chỉ đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn tiếp nhận điều trị cho ngư dân và người lao động hoạt động quanh vùng biển Trường Sa. Vì thế, mặt bệnh rất đa dạng, từ viêm ruột thừa cấp, tai nạn lao động, chấn thương trong huấn luyện cho đến các bệnh da liễu, sỏi thận hay viêm loét dạ dày.

Bác sĩ Khanh kiểm tra cho những bệnh nhân đặc biệt trên đảo. Ảnh: P.Thúy.

Vượt lên từ khắc nghiệt

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng gió kéo dài cùng tình trạng thiếu nước ngọt khiến các bệnh lý xuất hiện nhiều hơn so với đất liền. Có những đêm biển động dữ dội, bệnh nhân được đưa vào đảo trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ phải căng mình cấp cứu trong điều kiện còn thiếu thốn trang thiết bị.

“Rất may là từ ngày chúng tôi ra đây đến giờ, chưa có ca nào không xử lý được. Bệnh nhân đều ổn định để tiếp tục công tác hoặc bám biển”, bác sĩ Hào kể với ánh mắt đầy tự hào.

Theo báo cáo quân y năm 2025 và quý I năm 2026, tỷ lệ quân số khỏe tại đảo luôn duy trì ở mức 99,6%. Riêng trong năm 2025, bệnh xá đã khám và cấp thuốc điều trị cho 2.001 lượt người, trong đó có 1.030 lượt dân và ngư dân. Các y bác sĩ xử lý 78 ca cấp cứu, tiếp nhận 74 bệnh nhân điều trị nội trú và thực hiện 90 ca phẫu thuật, thủ thuật.

Chỉ trong quý I năm 2026, bệnh xá tiếp tục khám và cấp thuốc cho 416 lượt người, xử lý 41 ca cấp cứu cùng nhiều trường hợp phẫu thuật, làm thủ thuật ngay tại đảo. Những con số ấy phản ánh áp lực công việc không nhỏ của đội ngũ quân y nơi đầu sóng.

Mỗi năm, các bác sĩ tại bệnh xá khám cho cả nghìn lượt bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.

Phía sau những bác sĩ nơi đảo xa là sự hỗ trợ chuyên môn âm thầm nhưng vô cùng quan trọng từ đất liền. Qua hệ thống Telemedicine, các bác sĩ tại Trường Sa có thể hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đối với những ca khó.

“Các phương tiện chẩn đoán ở đảo còn hạn chế nên sự kết nối với đất liền rất quan trọng. Có những ca cần mổ hoặc xử trí phức tạp, chúng tôi đều được hỗ trợ kịp thời”, bác sĩ Hào cho biết.

Những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, các bác sĩ lại cùng đồng đội chơi thể thao, ngắm biển hay trò chuyện để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đại úy Nguyễn Đình Khanh kể, điều khiến anh xúc động nhất không chỉ là sự hùng vĩ của biển trời Trường Sa mà còn là tình cảm gắn bó giữa những con người nơi đây.

“Đi xa thì chắc chắn nhớ gia đình lắm. Nhưng tôi hiểu rằng mình đang làm một công việc có ý nghĩa, nên ai cũng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ”, anh nói.

Giữa đảo xa, nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, những người lính quân y vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh, lặng lẽ giữ bình yên cho sự sống.