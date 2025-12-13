Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm điều khiển giao thông thông minh với hệ thống gồm 1.837 mắt Camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm.

Một cụm camera AI được lắp đặt hoàn thiện tại đường Phạm Hùng. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Công an Hà Nội, đây là một trong những đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, là một trong những bước đi tiên phong của Công an TP để góp phần xây dựng Thành phố thông minh trong thời gian tới.

Với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1837 mắt Camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực.

Từ đây, lực lượng công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố.

Song song với đó, hệ thống Camera AI sẽ hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, điều tiết thời gian chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời nhận diện tự động các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường, tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè, lòng đường.

Từ đó, giúp lực lượng chức năng ghi nhận, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào việc kiểm tra và xử lý trực tiếp, thủ công như trước đây.

Công an TP Hà Nội đánh giá: Với những tiện ích nêu trên, việc Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.