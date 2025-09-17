Tại tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công đó chính là vai trò của hệ thống chính trị cơ sở.

Hệ thống chính trị cơ sở gồm cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, phường, thị trấn là nơi gần dân, sát dân nhất. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính lực lượng này đã và đang giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, định hướng và tổ chức thực hiện tại địa phương.

Cơ sở hạ tầng khang trang nhờ phong trào nông thôn mới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã kịp thời quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh Đồng Tháp về xây dựng nông thôn mới đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức tuyên truyền phong phú như sinh hoạt chi bộ, họp dân, loa phát thanh, panô áp phích, mạng xã hội… thông tin về Chương trình nông thôn mới đã được truyền tải rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Một trong những điểm nổi bật tại Đồng Tháp là việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc thù từng địa phương, từng nhóm đối tượng. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, tọa đàm, hội thi, văn nghệ lồng ghép với nội dung xây dựng nông thôn mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào tuyên truyền cũng được chú trọng. Nhiều xã đã xây dựng fanpage Facebook, Zalo cộng đồng để cập nhật tiến độ và vận động người dân tham gia hiến đất, góp công làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Đặc biệt, vai trò của cán bộ cơ sở, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ ấp được phát huy rõ nét. Họ là những người “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ những vướng mắc trong dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các tiêu chí nông thôn mới.

Qua các hoạt động tuyên truyền, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị cơ sở, người dân đồng thuận với chủ trương, chung sức cải tạo, nâng cấp, lắp đặt đèn chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư, tạo nên không gian đẹp nơi mình sinh sống.

Cụ thể, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với địa phương vận động nhân dân đóng góp, hiến đất, cây cối, hoa màu, vật tư trên đất, sửa chữa, làm đường giao thông nông thôn; ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, nhặt rác ở các tuyến đường giao thông nông thôn, khai thông kinh, rạch, thực hiện công trình trồng cây…

Điển hình như xã Tân Thuận Bình tích cực chỉnh trang cảnh quan, phấn đấu xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với nỗ lực chung, không thể không kể đến sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Trong xây dựng nông thôn mới, môi trường được xem là một trong những tiêu chí “cứng”, khó, do đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực thực hiện nhiều hoạt động góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung xây dựng các tuyến đường hoa.

Xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp cũng trở thành phong trào sâu rộng ở xã Chợ Gạo. Hiện nay, hầu hết các tuyến đường trong xã được bê tông hóa, nhựa hóa, bảo đảm đi lại thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương. Các tuyến đường được quan tâm duy trì, cải tạo mặt đường, vỉa hè. Ở các nút giao thông quan trọng được lắp đặt hệ thống đèn giao thông, đèn điện, biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ trong tuyên truyền, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân Đồng Tháp trong xây dựng nông thôn mới từng bước thay đổi.