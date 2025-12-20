Một thập kỷ rực rỡ

AHEG bao gồm Trường Quốc tế Anne Hill (AHI) và Trường Song ngữ Anne Hill (AHB) ra đời từ tâm huyết của các thành viên sáng lập, phần lớn đến từ Singapore, trong đó có bà Anne Valli Hill, người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục và đã trải qua thực tế công tác tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bà Anne Hill (đứng giữa) cảm động trước sự tri ân của nhà trường trong buổi lễ

Năm 2015, AHI (annehill.school) ra mắt tại Việt Nam với cơ sở mầm non ban đầu chỉ gồm 6 học sinh. Ngay từ những ngày đầu, các nhà sáng lập Anne Hill luôn kiên định với sứ mệnh phát triển thế hệ tương lai thành những công dân toàn cầu, tự tin bước ra thế giới với kỹ năng toàn diện và niềm đam mê học hỏi không ngừng.

Hai năm sau ngày thành lập, số học sinh của AHI đã nhanh chóng tăng lên tới hơn một trăm học sinh. Năm 2021- 2022, AHI ra mắt Trường tiểu học Quốc tế Anne Hill tại phường An Khánh, giảng dạy chương trình tiểu học quốc tế (IPC) kết hợp với Khung đánh giá Cambridge.

Đây là một giai đoạn đầy khó khăn, khi thời điểm thành lập rơi vào đúng đợt đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ kiên định với mục tiêu đã chọn, AHI đã đi qua sóng gió và lớn mạnh từng ngày.

Học sinh Trường Quốc tế Anne Hill (AHI) hào hứng tham gia các hoạt động chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Năm 2023, Hệ thống Giáo dục Anne Hill mở rộng và thành lập thêm Trường song ngữ Anne Hill với một cơ sở tại quận 9 (AHB Saigon Villas Hill) và một cơ sở tại quận 10 (AHB Tô Hiến Thành) mang đến chương trình học độc đáo kết hợp giữa Chương trình giảng dạy Cambridge và Chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục Việt Nam, đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng, toàn diện cho học sinh và nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh.

Hiện nay, Hệ thống Giáo dục Anne Hill đã trở thành “tổ ấm” thứ hai của gần 700 học sinh, đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhiều gia đình tiếp tục gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập.

Tiết mục diễu hành cờ với sự tham gia của học sinh tới từ hơn 30 quốc gia trên thế giới

Chị Đoàn Julia có hai con học tại AHB Saigon Villas Hill cho biết: “Tôi hiểu rằng để xây dựng được môi trường giáo dục tốt luôn cần một đội ngũ lãnh đạo trường tâm huyết và quyết tâm rất nhiều. Nỗ lực và những đóng góp bền bỉ trong 10 năm qua của cô Anne Hill và nhà trường đã được công nhận xứng đáng. So với 10 năm trước, Anne Hill bây giờ thật sự đã khác rất nhiều, mạnh mẽ và phát triển hơn”.

Gắn kết - nền tảng sức mạnh của hệ thống giáo dục Anne Hill

Bà Anne Hill, nhà sáng lập AHEG cho biết, chặng đường 10 năm qua với bà không chỉ là con số mà còn đại diện cho một chặng đường mà cả đội ngũ đã cống hiến, gieo hạt giống tri thức và đồng hành.

“Sự tin tưởng kiên định của tất cả mọi người dành cho tầm nhìn của tôi với ngôi trường này là vô giá. Sự đồng hành này là nền tảng thành công hôm nay. Hành trình của chúng ta trong suốt thập kỷ vừa qua là bằng chứng cho sự hợp tác và tôn trọng thực sự”, bà Anne Hill chia sẻ.

Gắn kết là sức mạnh của Hệ thống Giáo dục Anne Hill

Giám đốc Điều hành AHEG, ông Abraham Elias cho biết: “Sự tiếp tục đồng hành và đóng góp của cộng đồng AHEG sẽ giúp chúng ta cùng nhau tạo nên ngôi trường mà phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn”.

AHEG đang trong quá trình để được chính thức kiểm định quốc tế bởi tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu thế giới - Hiệp hội các Trường Quốc tế (CIS). Đây sẽ là sự khẳng định mạnh mẽ cho những cống hiến và tầm nhìn đúng đắn của AHEG với thế hệ trẻ hôm nay.

Trong giai đoạn tiếp theo, AHEG đặt mục tiêu tiếp tục phát triển chất lượng học thuật, hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ trên toàn hệ thống, tiếp tục hướng tới duy trì hình ảnh một môi trường quốc tế giàu nhân văn, chú trọng cá nhân hóa và sự đồng hành cùng từng gia đình.

Học sinh hệ quốc tế và hệ song ngữ cùng hòa ca trong tiết mục văn nghệ

AHEG cũng dự kiến mở rộng đào tạo thêm cấp trung học trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng cao của học sinh và phụ huynh. Với việc bắt tay cùng Công ty thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vào năm 2024, AHEG sẽ có thêm tiềm lực tài chính vững mạnh, để tiếp tục đưa những giấc mơ giáo dục thành hiện thực.

Hệ thống Giáo dục Quốc tế Anne Hill kỳ vọng trở thành một trong những hệ thống trường học hàng đầu tại TP.HCM, mang đến môi trường học tập hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng cho học sinh.

Ngọc Minh