Sáng 5/9, Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Trí tuệ nhân văn - Vươn tầm hội nhập”, kết nối trực tuyến với lễ khai giảng toàn quốc.
Năm học 2026-2027, hệ thống tập trung vào 3 trụ cột: Ứng dụng AI và công nghệ trong dạy - học; phát triển năng lực ngoại ngữ, giao tiếp toàn cầu; mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế.
Nhà trường định hướng học sinh sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập, giải quyết vấn đề và sáng tạo; nhấn mạnh nhân cách tử tế cùng trái tim thấu cảm luôn là điểm tựa vững chắc nhất để tự tin bước ra thế giới.
Để nâng cao chất lượng đào tạo, Hệ thống tiếp tục hợp tác cùng NXB Oxford, Hội đồng Anh, Trung tâm Anh ngữ ILA triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (OIC), phát triển tư duy học thuật, kỹ năng tranh biện và phản xạ giao tiếp cho học sinh.
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức kích hoạt chủ đề năm học mới giữa đại diện Ban lãnh đạo, Ban Giám hiệu, phụ huynh và học sinh.