Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ hòa chung không khí Lễ khai giảng trên cả nước

Các bé trường Mầm non Lý Thái Tổ biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày khai trường

Cô trò lớp 1 trường Tiểu học Lý Thái Tổ trong ngày khai trường

Ông Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vinaconex tặng hoa chúc mừng trường Mầm non Lý Thái Tổ nhân ngày khai trường

Thầy Trịnh Hùng Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Lý Thái Tổ đánh trống khai giảng năm học 2026-2027

Thầy trò trường Tiểu học Lý Thái Tổ biểu diễn văn nghệ trong ngày khai trường

Năm học 2026-2027, hệ thống tập trung vào 3 trụ cột: Ứng dụng AI và công nghệ trong dạy - học; phát triển năng lực ngoại ngữ, giao tiếp toàn cầu; mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế.

Trao giải cuộc thi Shine on Mic cho học sinh trường THPT Lý Thái Tổ

Nhà trường định hướng học sinh sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập, giải quyết vấn đề và sáng tạo; nhấn mạnh nhân cách tử tế cùng trái tim thấu cảm luôn là điểm tựa vững chắc nhất để tự tin bước ra thế giới.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Hệ thống tiếp tục hợp tác cùng NXB Oxford, Hội đồng Anh, Trung tâm Anh ngữ ILA triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (OIC), phát triển tư duy học thuật, kỹ năng tranh biện và phản xạ giao tiếp cho học sinh.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức kích hoạt chủ đề năm học mới giữa đại diện Ban lãnh đạo, Ban Giám hiệu, phụ huynh và học sinh.

Khoảnh khắc Ban lãnh đạo hệ thống, BGH, phụ huynh và học sinh cùng chạm tay kích hoạt chủ đề năm học 2026-2027

Hoạt động Trao sách-Nhận cây đầy ý nghĩa của cô trò trường Tiểu học Lý Thái Tổ

Ngọc Minh