Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với người dân xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Năm nay, lần đầu tiên Minh Châu có học sinh THPT học ngay tại địa phương. Các em học sinh lớp 10 không còn phải qua đò, phà sang khu vực khác để tiếp tục việc học.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khai giảng cùng thầy và trò nhà trường Minh Châu. Ảnh: Minh Châu

Nằm ở nơi hợp lưu của 3 dòng sông Hồng, sông Đà và sông Lô, Minh Châu có lịch sử lâu đời, gắn với quá trình khai hoang, lập ấp của người Việt cổ. Vị trí địa lý đặc biệt cũng khiến việc học của trẻ em nơi đây gặp nhiều trở ngại.

Trước đây, xã chỉ có trường mầm non, tiểu học và THCS. Sau khi hoàn thành lớp 9, học sinh muốn tiếp tục học phải qua sông đến các địa phương khác.

Ảnh: Minh Châu

Học sinh xã đảo Minh Châu vui mừng trong ngày tựu trường. Ảnh: Minh Châu

Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu nói, dòng sông Hồng bao đời bồi đắp phù sa cho vùng đất này nhưng cũng trở thành ranh giới ngăn bước nhiều thế hệ học sinh trên hành trình tìm con chữ.

Đằng sau mỗi buổi đến trường là những chuyến đò ngang cha đưa, mẹ đón. Vào mùa mưa lũ, phà phải tạm dừng, việc học của nhiều em bị gián đoạn.

Chính vì vậy, trong lễ khai giảng năm nay, những học sinh lớp 10 nở nụ cười rạng rỡ vì được học tập ngay trên mảnh đất của địa phương, không còn phụ thuộc vào từng chuyến phà qua sông ngày mưa, bão.

Phong trào thi đua của thầy và trò trường Minh Châu

Người dân xã đảo tới lễ khai giảng, chung niềm vui chào đón năm học mới cùng con, cháu

Ngôi trường liên cấp đầu tiên của xã đảo

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được thành lập theo quyết định ngày 30/7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học và THCS Minh Châu, đồng thời bổ sung cấp THPT.

Ngôi trường nổi bật giữa xã đảo. Ảnh: Minh Châu

Đây là lần đầu tiên xã Minh Châu có một trường liên cấp hoàn chỉnh từ tiểu học đến THPT, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Công trình có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, gồm 49 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội và 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Học sinh được học trong ngôi trường hiện đại

Hạng mục chính là khối nhà 5 tầng xây mới, tổng diện tích sàn 4.665m2, bố trí các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, hội trường và phòng chức năng. Các khối dành cho học sinh tiểu học, THCS cùng nhiều hạng mục phụ trợ cũng được cải tạo, hoàn thiện.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm phòng học STEAM

Hệ thống phòng học văn hóa, phòng chức năng, STEM và công nghệ được trang bị thiết bị nghe nhìn thông minh, kết nối mạng tốc độ cao. Trường còn có phòng thực hành khoa học tự nhiên, phòng tin học, thư viện và khu giáo dục thể chất liên hoàn ngoài trời.

Cơ sở vật chất mới tạo nên không gian học tập, rèn luyện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 cho con em xã đảo.