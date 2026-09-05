Sáng nay 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Tại Lào Cai sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dự lễ khai giảng và khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Cùng dự tại điểm cầu trung tâm xã Mường Khương còn có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, tại mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Tại Mường Khương, thầy và trò đang háo hức chờ đón lễ khai giảng trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Đây cũng là một trong những trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng tại khu vực biên giới với tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 257 tỷ đồng, có 28 phòng học, phục vụ khoảng 980 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Hình ảnh cô trò tại Mường Khương (Lào Cai) sáng 5/9.

Từ điểm cầu vùng biên này, tiếng trống khai giảng sẽ được nối dài tới các trường học trên cả nước, trong một lễ khai giảng được tổ chức đồng thời và thống nhất.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đáng chú ý, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện khánh thành ngày 5/9 sẽ thực hiện nghi thức khánh thành trong chương trình chung toàn quốc. Theo đó, tại các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sẽ được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.

Cô giáo Hoàng Thị Miên cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục trong giai đoạn mới. Ảnh: Trọng Bảo

Chia sẻ với VietNamNet, cô giáo Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú TH và THCS Mường Khương cho biết: "Đã công tác nhiều năm trong ngành giáo dục ở vùng cao, bây giờ được dạy và học trong ngôi trường có quy mô bề thế, hiện đại như thế này, cả thầy và trò nhà trường đều rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ với sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS".

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chăm lo cho các em học sinh.

Còn tại TP Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố chia sẻ, rất hào hứng và mong chờ lễ khai giảng năm học mới.

“Lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt bởi tiếng trống trường sẽ được vang lên từ vùng biên, sau đó các trường học trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng đồng loạt gióng trống khai trường. Đó sẽ là một sự cộng hưởng giá trị và ý nghĩa”, bà Thắm chia sẻ.

Theo bà Thắm, hiếm có sự kiện nào trong năm tạo được sự đồng loạt, thống nhất và trang trọng như lễ khai giảng. Vì vậy, ý nghĩa của ngày này không chỉ dừng lại ở việc bắt đầu một năm học mới mà lớn hơn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố cũng kỳ vọng, từ ý nghĩa và sự cộng hưởng trên, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa, với những chính sách và cách thức triển khai ngày càng thiết thực.

Sáng ngày 4/9, ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng. Ảnh: Trọng Bảo

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội) chia sẻ, thầy cô nhà trường rất háo hức, chờ đợi năm học mới. Năm học 2026-2027 mang đến nhiều kỳ vọng khi giáo viên và học sinh đều cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với giáo dục.

“Nhiều chủ trương, chính sách mới được đưa trực tiếp đến với người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó là những định hướng lớn về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường ngoại ngữ và đổi mới quản trị nhà trường. Tôi nghĩ giáo dục đang đứng trước cơ hội để đổi mới mạnh mẽ”, bà Hồng nói.

Tuy nhiên, theo nữ hiệu trưởng, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để các chủ trương, chính sách ấy phải đi vào từng lớp học; đến từng học sinh, để các em thực sự được học tập trong một môi trường tốt hơn, an toàn và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, vui mừng khi nhà trường khoác lên diện mạo mới hiện đại, khang trang sau dự án nâng cấp, cải tạo hơn 300 tỷ đồng.

“Cô trò nhà trường đều rất phấn khởi khi ngôi trường có diện mạo mới. Tất cả các thiết bị trong các phòng học, phòng chức năng đều đáp ứng được nhu cầu học tập. Sau 1 năm rưỡi phải đi học nhờ ở các nơi, giờ đây có ngôi trường khang trang, các em học sinh đều phấn khởi và tỏ ra quyết tâm cao nhằm đạt thành tích tốt trong năm học mới”, bà Quỳnh nói.