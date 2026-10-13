Ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam chia sẻ hành trình phát triển của Heineken Việt Nam tại sự kiện.

Từ nhà máy bia đầu tiên tại TP.HCM năm 1991, Heineken Việt Nam nay có 5 nhà máy, gần 3.000 nhân viên và hỗ trợ 167.000 việc làm trên toàn chuỗi giá trị. Song hành cùng định hướng phát triển của Việt Nam, Heineken Việt Nam đặt phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh - sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, thúc đẩy đổi mới, tăng khả năng thích ứng và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, chất lượng cao.

Phát triển bền vững tạo ra giá trị cốt lõi

Chiến lược toàn cầu EverGreen 2030 của Heineken đặt các chỉ tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm quan trọng ngang với các chỉ tiêu tài chính. Nỗ lực này giúp công ty không chỉ đạt được những thành tựu xuyên suốt ba trụ cột: Uống có trách nhiệm, Môi trường và Xã hội, mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Ông James Crampton chia sẻ về chiến lược toàn cầu EverGreen 2030

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp hướng tới hiệu quả sử dụng tài nguyên và khả năng thích ứng tốt hơn, thúc đẩy những sản phẩm đổi mới, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngày nay như Heineken® 0.0, và củng cố vai trò đối tác dài hạn với các bên liên quan.

Đầu tư công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng nội địa

Ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cho biết: “Trong suốt 35 năm qua, Heineken Việt Nam luôn giữ vững niềm tin rằng, doanh nghiệp chỉ có thể thành công khi Việt Nam thành công. Tinh thần song hành cùng Việt Nam này được thể hiện qua việc phát triển cùng đối tác trong nước, tạo dựng hệ sinh thái lớn mạnh xung quanh doanh nghiệp và mang đến những giá trị lan tỏa”.

Tại nhà máy Bia Vũng Tàu, những khoản đầu tư liên tục vào công nghệ, tự động hóa và tối ưu tài nguyên giúp nhà máy vừa nâng công suất, vừa vận hành hiệu quả hơn và giảm tác động môi trường. Đội ngũ Heineken Việt Nam đã làm việc cùng các chuyên gia quốc tế và hiện có thể độc lập vận hành, bảo trì và tiếp tục nâng cấp những hệ thống tiên tiến tại nhà máy. Trong năm 2025, đội ngũ cũng đã đóng góp 28 thực hành tốt mới về hiệu quả sử dụng nước và năng lượng cho mạng lưới Heineken toàn cầu.

"Công nghệ có thể được đưa vào Việt Nam. Nhưng năng lực để hiểu và vận hành công nghệ đó phải được xây dựng tại Việt Nam, cho nhân tài Việt Nam”, ông James Crampton nhấn mạnh.

Nhà máy bia Vũng Tàu có định hướng rõ ràng cho phát triển xanh và bền vững. (Ảnh: Heineken Việt Nam)

Hợp tác bảo tồn nguồn nước và tuyên truyền an toàn giao thông

Với nhận thức rằng các thách thức môi trường và xã hội cần sự chung tay của nhiều bên, Heineken Việt Nam xem hợp tác công - tư là một hướng tiếp cận trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Chương trình bảo tồn nguồn nước triển khai từ năm 2022 cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương là một ví dụ tiêu biểu.

Trong giai đoạn I (2022 - 2025), chương trình tập trung vào ba lưu vực sông Hồng, Đồng Nai và sông Tiền. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã đạt mục tiêu cân bằng nước tại ba nhà máy ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Chương

trình tiếp tục mở rộng triển khai tại lưu vực sông Cu Đê tại Đà Nẵng và Sông Ray - Đá Đen tại TP. Hồ Chí Minh, hướng đến tham vọng cân bằng 100% lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi tại cả 5 nhà máy vào năm 2030.

Đại diện UBND TP.Đà Nẵng, Heineken Việt Nam và WWF Việt Nam tại sự kiện khởi động dự án bảo tồn nguồn nước giai đoạn II ( 2026 – 2030).

Bên cạnh môi trường, doanh nghiệp cũng kiên trì thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có

trách nhiệm. Năm 2025 đánh dấu năm thứ 15 đồng hành cùng chương trình “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, Heineken Việt Nam dành 15% ngân sách truyền thông của thương hiệu Heineken® mỗi năm cho các chiến dịch thưởng thức có trách nhiệm và giới thiệu Heineken® 0.0 đến với người tiêu dùng.

Heineken Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai nhiều chương trình quảng bá, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật an toàn giao thông

Đóng góp kinh tế của Heineken Việt Nam trong năm 2025

“Chặng tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam đòi hỏi nhiều hơn nguồn lực, đó là những năng lực mới. Với Heineken, Việt Nam là nơi chúng tôi đầu tư, xây dựng năng lực và cùng phát triển với cộng đồng địa phương”, ông James Crampton chia sẻ.

Năm 2025, Heineken Việt Nam chi gần 22.000 tỷ đồng mua sắm từ doanh nghiệp trong nước, đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia và nộp hơn 27.000 tỷ đồng tiền thuế, thuộc Top 5 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất theo bảng xếp hạng VNTax 200. Mỗi việc làm trực tiếp tại công ty hỗ trợ thêm 58 việc làm gián tiếp trong nền kinh tế.

Sau 35 năm, Heineken Việt Nam cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới và mở rộng hợp tác vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

(Nguồn: Heineken Việt Nam)