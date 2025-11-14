Vừa qua, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn với diễn biến phức tạp, theo sau là hiện tượng lũ kéo dài, gây thiệt hại đến kinh tế, hạ tầng, và đời sống của nhiều hộ dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của toàn bộ người dân Việt Nam một lần nữa hướng về bà con miền Bắc và miền Trung thân yêu. Các công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống đã và đang được triển khai với sự chung tay của các lãnh đạo địa phương, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo đó, từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, liên tiếp ba cơn bão lớn đã đổ bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ gây mưa lũ diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, giao thông chia cắt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Với cam kết luôn song hành cùng đất nước và con người Việt Nam, tháng 10/2025, Heineken Việt Nam đã triển khai chương trình “Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025” nhằm trao tặng 700 phần quà nhu yếu phẩm đến bà con tại ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, tổng giá trị gần 850 triệu đồng. Đây đồng thời cũng là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian này.

Chương trình “Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025” được triển khai tại nhiều địa phương

Trong khi công tác khắc phục hậu quả tại Bắc Trung Bộ vẫn đang được khẩn trương triển khai, miền Trung lại tiếp tục oằn mình chống chọi trước những đợt mưa lũ lịch sử và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Tại Đà Nẵng, từ cuối tháng 10, mưa lớn liên tiếp đã khiến nhiều khu vực tại thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông bị chia cắt. Sau khi bị ảnh hưởng bởi bão số 13, thành phố bị mất điện diện rộng, kèm theo đó là những cơn mưa như trút nước và sóng lớn khiến thiệt hại càng thêm nặng nề hơn.

Trước những khó khăn mà địa phương đang phải gánh chịu, Heineken Việt Nam, thông qua nhãn hàng Larue, đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Larue đồng hành cùng Đà Nẵng thân thương vững vàng vượt lũ’’, trao tặng 2.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu, tổng giá trị tương đương 1,15 tỷ đồng cho những hộ dân gặp khó khăn, thiệt hại nặng nề sau thiên tai.

Heineken Việt Nam, thông qua nhãn hàng Larue gửi tặng 2.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình chịu nhiều thiệt hại

Xuyên suốt hai chương trình, các phần quà được đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam trực tiếp trao tận tay đến từng hộ gia đình kèm những lời thăm hỏi và động viên, phần nào tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bà con trong giai đoạn khó khăn này.

Đại diện Heineken Việt Nam thăm hỏi và tận tay trao những phần quà thiết thực, hỗ trợ người dân Đà Nẵng sớm ổn định cuộc sống

Những phần quà ý nghĩa mang theo tấm lòng sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão

Bà Phạm Thị Trúc Thanh, Giám đốc Phát triển bền vững tại Heineken Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai. Với tinh thần chung tay sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Heineken Việt Nam hy vọng những hỗ trợ từ doanh nghiệp sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin rằng với nghị lực và tình đoàn kết vốn có của người Việt, người dân vùng lũ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn và tiến về phía trước..

Trong hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Heineken Việt Nam luôn đặt con người là trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển bền vững. Từ các hoạt động hỗ trợ thiên tai, đóng góp ngân sách địa phương, đến các sáng kiến vì môi trường và phát triển cộng đồng, doanh nghiệp luôn nỗ lực lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp, hiện thực hóa những tham vọng phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Bích Đào