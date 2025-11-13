Từ tháng 7/2025 đến nay, mưa bão liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Không chỉ người dân các tỉnh miền Trung mà các tỉnh phía Bắc cũng phải oằn mình chống chọi với mưa bão. Nhiều nhà cửa, trường học, hoa màu bị tàn phá; người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đời sống vô cùng khó khăn.

Trước tình hình đó, Báo VietNamNet đã phát động chương trình “Cùng Báo VietNamNet ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt”, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng góp sức giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngày 11/11, tại Hà Nội, Báo VietNamNet đã tiếp nhận 50 triệu đồng do Công ty TNHH Gene Solutions Lab ủng hộ, nhằm giúp người dân vùng thiên tai, lũ lụt khắc phục hậu quả.

Đại diện Gene Solutions trao số tiền 50 triệu đồng tới Báo VietNamNet nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đại diện Gene Solutions, bà Nguyễn Hà Mỹ Thùy, Trưởng bộ phận Truyền thông và Xúc tiến thương mại, chia sẻ: “Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, Gene Solutions luôn hướng đến giá trị vì con người và vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất cảm ơn Báo VietNamNet đã kết nối, tạo điều kiện cho tập thể Gene Solutions được sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Mong rằng món quà hôm nay có thể phần nào giúp bà con vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Trong chương trình “Cùng Báo VietNamNet ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt”, tính đến ngày 11/11/2025, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 222.278.986 đồng của bạn đọc và các đơn vị, doanh nghiệp gửi về quỹ Báo nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai, lũ lụt.

Trước đó, Báo VietNamNet cũng đã phát động chương trình "Báo VietNamNet ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An" nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ người dân vùng lũ ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão.

Sau khi phát động, Báo đã nhận được nhiều sự chia sẻ, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, Tập đoàn VinGroup đã gửi đến Quỹ Báo số tiền 300.000.000 đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 100.000.000 đồng và Công ty Samsung Việt Nam 220.000.000 đồng, nhằm giúp người dân vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 11/10, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho 45 hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn tại 5 xã miền Tây của tỉnh gồm: Tương Dương, Yên Na, Mỹ Lý, Hữu Khuông, Nhôn Mai, đồng thời hỗ trợ Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú.

Những phần quà mà Báo VietNamNet cùng các đơn vị đồng hành mang đến tuy chưa thể bù đắp hết mất mát, nhưng là nguồn động viên quý giá, thể hiện tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của bạn đọc cả nước hướng về đồng bào vùng lũ, tiếp thêm niềm tin để bà con kiên cường vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống mới.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: "Samsung đang thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội để tri ân tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ. Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản cho Việt Nam mà còn kết nối với đào tạo lãnh đạo tương lai".

Samsung đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai

