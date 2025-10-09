Hiện nay, các khu công nghiệp và hạ tầng sản xuất tại Việt Nam liên tục mở rộng, không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về quy mô và tiến độ, mà còn chịu áp lực vận hành ngày càng cao: hoạt động liên tục, tải trọng lớn, tiếp xúc thường xuyên với hóa chất và biến động môi trường khắc nghiệt. Điều này đòi hỏi kết cấu phải đạt độ bền cao, vận hành ổn định và dễ bảo trì trong suốt vòng đời công trình.

Trên thực tế, dù được đầu tư hiện đại, nhiều công trình vẫn gặp sự cố như mối nối lỏng, rò rỉ hệ thống, bong tróc lớp phủ. Những lỗi này tuy nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến độ ổn định và tuổi thọ kết cấu.

Nguyên nhân nằm ở tính thiếu đồng bộ trong vật liệu kỹ thuật: khi các lớp kết dính, bảo vệ được thi công riêng rẽ, không tương thích, công trình xuất hiện “điểm yếu kỹ thuật” tại các vị trí chuyển tiếp, dẫn đến hư hại sớm và tăng chi phí bảo trì.

Đón đầu xu hướng này, Henkel giới thiệu bộ sản phẩm kết dính Loctite - giải pháp tích hợp bao phủ toàn bộ công trình, từ thi công, đến bảo vệ và hoàn thiện. Mỗi sản phẩm đảm nhận một vai trò riêng, cộng hưởng tạo nên lớp bảo vệ đa tầng, giúp công trình vận hành ổn định, bền vững và tiết kiệm chi phí dài hạn.

Henkel giới thiệu bộ sản phẩm kết dính Loctite - giải pháp toàn diện cho độ bền và hiệu suất công trình. Ảnh: Henkel

Bộ sản phẩm đa dạng nhưng nổi bật bốn vai trò cụ thể nhằm phục vụ mục tiêu chung: liên kết vững chắc - bịt kín hiệu quả - bảo vệ đàn hồi - hoàn thiện bề mặt.

Lớp liên kết: Nền tảng ổn định kết cấu

Các chi tiết cơ khí như bu-lông, đai ốc cần được cố định chặt để chống rung, chịu tải. Keo khóa ren Loctite 243 giúp ngăn lỏng ren, chống rung động và nhiệt độ cao.

Kết hợp cùng Loctite 401, keo dán nhanh đa vật liệu, giúp cố định các chi tiết nhỏ, đảm bảo độ chính xác trong lắp ráp. Hai sản phẩm này tạo thành nền móng liên kết cơ khí ổn định, hạn chế lỗi phát sinh ngay từ bước đầu thi công.

Lớp bịt kín: Bảo vệ hệ thống kỹ thuật

Ống dẫn nước, khí và hóa chất nếu không được bịt kín đúng chuẩn, hệ thống có thể bị rò rỉ, gây thất thoát và ảnh hưởng toàn bộ công trình. Để giải quyết vấn đề đó, doanh nghiệp có thể tham khảo chỉ bịt kín ren thi công nhanh Loctite 55 bịt kín tức thì, chịu áp lực cao, đồng thời dễ tháo lắp khi bảo trì. Đây là lớp trung gian quan trọng, kết nối và bịt kín giữa các ống dẫn, đảm bảo tính liên tục trong toàn bộ hệ thống.

Bộ sản phẩm Loctite giúp liên kết vững chắc, niêm kín hiệu quả cho công trình. Ảnh: Henkel

Lớp kết nối cấu trúc: Ứng phó biến động môi trường

Khi công trình vận hành, các tác động môi trường như biến thiên nhiệt độ, độ ẩm hay hóa chất có thể khiến vật liệu co giãn, nứt gãy, thấm nước. Keo trám khe đàn hồi cao Teroson MS 939 giúp điền đầy khe hở, co giãn linh hoạt, kháng UV, chịu thời tiết khắc nghiệt, bảo vệ kết cấu bên trong khỏi đứt gãy. Đây là lớp “đệm đàn hồi” giúp công trình thích ứng bền bỉ với các điều kiện khắc nghiệt.

Keo trám khe đàn hồi Teroson MS 939 giúp công trình thích ứng với biến động nhiệt độ và môi trường, bảo vệ kết cấu bền vững lâu dài. Ảnh: Henkel

Lớp phủ bề mặt: Hoàn thiện và duy trì hiệu suất

Bề mặt sàn công nghiệp thường xuyên chịu tải trọng và ma sát lớn. Để giảm thiểu rủi ro này, Loctite 7321 A-B tạo bề mặt sàn chống ăn mòn, kháng hóa chất, giúp kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì và đảm bảo an toàn vận hành.

Lớp phủ sàn Loctite 7321 A-B giúp tăng tuổi thọ công trình, giảm chi phí bảo trì và đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Ảnh: Henkel

Theo đại diện Henkel, khi được triển khai đồng bộ, bốn lớp này hoạt động như một hệ thống khép kín. Mỗi lớp đảm nhận một chức năng riêng nhưng cùng cộng hưởng, tạo thành “lá chắn kết dính” toàn diện giúp công trình duy trì hiệu suất ổn định, tối ưu chi phí vận hành và góp phần đáp ứng tiêu chí bền vững.

Với dải sản phẩm thuộc nhãn hàng Loctite, Henkel mang đến giải pháp toàn diện giúp một yếu tố kỹ thuật nhỏ trở thành nền tảng chiến lược cho độ bền, hiệu suất và tính bền vững của công trình. Đây còn là cam kết của Henkel trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hạ tầng công nghiệp xanh, bền vững và tối ưu vận hành trong tương lai.

Mọi chi tiết liên hệ qua email: henkelvietnam@henkel.com, hoặc tham khảo tại website: https://www.henkel-adhesives.com/vn/vi.html

Vĩnh Phú