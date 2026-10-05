Khi thị trường BĐS phát triển theo chiều sâu, chất lượng sống hằng ngày trở thành ưu tiên hàng đầu của người mua. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi và triết lý phát triển mà Heritage Collection luôn chú trọng hướng tới.

Vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối

Heritage Collection tọa lạc trên trục đường Lê Mao kéo dài rộng 48m - tuyến đường giao thông huyết mạch tại thành Vinh. Vị trí này giúp dự án trở thành tâm điểm kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A với trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục trọng điểm của thành phố.

Nơi đây đang đón đầu dòng chảy cư dân, kinh tế và tiện ích dịch chuyển mạnh mẽ. Sự kết nối lý tưởng này không chỉ mang lại giá trị an cư ở hiện tại, mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá dài hạn.

“Vị trí dự án rất gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện lại đầy đủ tiện ích xung quanh”, chị Nguyễn Thị Bích Lợi (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Heritage Collection sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường Lê Mao kéo dài. Ảnh phối cảnh

Chất sống tinh tế trong từng trải nghiệm

Heritage Collection được kiến tạo bởi thương hiệu kiến trúc lừng danh Bruce Henderson Architects (Úc) với thiết kế 100% căn hộ sở hữu ban công riêng, mang đến “trục sống” tiện nghi dọc theo chiều cao công trình.

Ngay nội tòa, cư dân được tận hưởng tiện ích đặc quyền từ sảnh lễ tân theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, bãi đỗ xe 3 tầng nổi, dãy shophouse khối đế sầm uất đến tầng xanh Botanic Garden (tầng 5A) và khoảng xanh tầng không tại các tầng 12, 18, 19, 20. Tất cả được bảo đảm bởi hệ thống an ninh đa lớp và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp 24/7.

Ngoài ra, Heritage Collection còn thừa hưởng trọn vẹn “lớp thở” thiên nhiên từ hệ sinh thái đa tầng của khu đô thị Vinh Heritage với dòng sông dài 1.299m chảy qua 12 khu vườn chủ đề xanh mát. Khu thể thao ngoài trời, phòng gym, sân chơi trẻ nhỏ, vườn thiền và đường dạo bộ... đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ vận động, thư giãn đến vui chơi của cư dân.

Hệ sinh thái xanh song hành cùng hệ tiện ích hiện đại mang đến đặc quyền sống nghỉ dưỡng tại Heritage Collection. Ảnh phối cảnh

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, Heritage Collection còn đón đầu xu hướng phát triển đô thị hiện đại tại Thành Vinh. Đối với nhiều người dân xứ Nghệ, đây là không gian sống lý tưởng để trở về, gắn kết với cội nguồn và tiếp tục dựng xây những giá trị bền vững trên mảnh đất quê hương.

Tiềm năng sinh lời bền vững và đặc quyền tri ân xứng tầm

Được kiến tạo bởi chủ đầu tư Mipec cùng đơn vị phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng NewX Estate, Heritage Collection nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư nhờ những giá trị thực và tiềm năng vững chắc.

Heritage Collection được nhà đầu tư quan tâm. Ảnh phối cảnh dự án

Mua căn hộ Heritage Collection với mục đích đầu tư, chị Lê Giang (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Tôi quyết định mua căn hộ này vì giá tốt và chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo tôi, thay vì giữ tiền mặt thì chuyển sang BĐS chất lượng là lựa chọn an toàn. Tôi tin trong những năm tới dự án sẽ tăng giá”.

Không chỉ chinh phục giới đầu tư bởi tiềm năng sinh lời, Heritage Collection còn cho thấy sự trân trọng dành cho những chủ nhân đồng hành. Để tri ân các chủ sở hữu và cư dân tương lai đã tin tưởng lựa chọn dự án, sắp tới đây sự kiện "Kiêu hãnh vươn tầm" sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (Nghệ An).

Với chương trình bốc thăm may mắn hấp dẫn lên tới 300 giải thưởng có tổng giá trị đến 1,5 tỷ đồng, sự kiện được tổ chức dành riêng cho những khách hàng đã kí Hợp đồng mua bán tới thời điểm 30/9/2026 theo đúng quy định của chủ đầu tư Mipec. Đây không chỉ là dịp để các chủ sở hữu, các cư dân tương lai cùng hội ngộ, tận hưởng những giây phút ý nghĩa và đón nhận quà tặng giá trị, mà còn là lời cam kết gắn bó lâu dài từ phía chủ đầu tư.

Bằng tất cả tâm huyết ấy, Heritage Collection đang từng bước hiện thực hóa ước mơ về một cuộc sống cân bằng, hiện đại cho cư dân tại xứ Nghệ. Khi giá trị căn hộ được đo bằng niềm hạnh phúc và sự an yên mỗi ngày, Heritage Collection chính là câu trả lời trọn vẹn cho một chốn an cư xứng tầm giữa lòng thành phố.

(Nguồn: Mipec)