Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú tại xã Tuyên Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Ngô Chí Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Th.Trang

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/9, bà Dương Thị S. (SN 1941) đang ở một mình tại nhà riêng ở phường Đồng Hới thì bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Nh. (SN 2008, trú tại xã Bắc Trạch) xông vào tấn công.

Thanh dùng khăn bịt miệng và đánh vào vùng mặt bà S. Tiếp đó, Thanh cùng Nh. chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động, tiền mặt của nạn nhân (tổng giá trị tài sản khoảng 13,7 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo lời khai ban đầu, Thanh và Nh. ở cùng phòng trọ. Do không có tiền để thanh toán tiền phòng đúng hạn, cả hai đã bàn bạc đi cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.