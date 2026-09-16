Sáng 16/9, Công an phường Long Xuyên cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1999), Mai Hoàng Trọng (SN 2004) và Nguyễn Thanh Dũng (SN 1988, cùng trú phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 7/9, anh T.M.T. (SN 1994, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đến Công an phường Long Xuyên trình báo việc bị 1 phụ nữ và 2 nam thanh niên dàn cảnh cướp tài sản tại nhà nghỉ H.N. ở khóm Tây Khánh 1.

Nhận tin báo, Công an phường phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh vào cuộc truy xét, bắt giữ Thảo, Trọng và Dũng.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài, nhóm này nảy sinh ý định cướp tài sản bằng chiêu làm quen bạn tình trên mạng, sau đó đưa vào nhà nghỉ để dàn cảnh đánh đập, chấn lột.

Chiều 5/9, thông qua mạng xã hội, Thảo làm quen anh T. và rủ đến nhà nghỉ H.N. để gặp mặt. Trên đường đi, Thảo vờ mượn anh T. 165.000 đồng để mua đồ.

Khi đến nhà nghỉ, Thảo hướng dẫn anh T. thuê phòng và lên trước. Khoảng 20 phút sau, Thảo dắt theo Trọng vào phòng, nói anh T. cung cấp số tài khoản để chuyển trả khoản tiền đã mượn.

Tại đây, Thảo tạo hình ảnh giả thể hiện đã chuyển cho anh T. 1,6 triệu đồng rồi yêu cầu anh T. trả lại số tiền đã chuyển dư. Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản, anh T. không thấy tiền chuyển vào nên không đồng ý trả lại.

Đối tượng Mai Hoàng Trọng và Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lúc này, Thảo gọi điện cho Dũng đến. Sau khi Dũng có mặt, cả nhóm đe dọa rồi xông vào hành hung anh T. ngay tại phòng nghỉ rồi lục tìm tài sản trong phòng.

Theo lời khai, do thấy anh T. chỉ có 800.000 đồng nên cả nhóm lấy số tiền này rồi rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Thảo, Trọng và Dũng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.