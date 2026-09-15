Ngày 15/9, Công an TP Cần Thơ cho biết, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP vừa thừa ủy quyền của Bộ Công an trao thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ vì thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Campuchia.

Đại tá Bùi Đức An trao thư khen và tiền thưởng đột xuất của Bộ trưởng Công an cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo hồ sơ, ngày 7/7, nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Du (49 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu đột nhập một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Các đối tượng khống chế, tấn công gia đình chủ cửa hàng khiến ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái bị thương. Sau khi cướp lượng lớn tiền, vàng, nhóm này nhập cảnh trái phép về Việt Nam lẩn trốn.

Lực lượng chức năng Campuchia xác định nhóm gây án là người Việt Nam và trao đổi thông tin với phía Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã báo cáo lãnh đạo Bộ, xác lập chuyên án và huy động các lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Trong số các đối tượng bị truy xét có Lê Tấn Bửu (43 tuổi, thường trú tại TP Cần Thơ). Qua xác minh, Công an TP Cần Thơ xác định Bửu đã rời địa bàn, đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Một tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ lập tức vượt hơn 500km đến Lâm Đồng phối hợp truy bắt.

Địa điểm Bửu lẩn trốn nằm ở khu vực miền núi, hẻo lánh, cây rừng rậm rạp. Các cán bộ, chiến sĩ từ Cần Thơ đến không thông thuộc địa hình, trong khi chưa xác định được đối tượng có mang theo hung khí hay có người hỗ trợ hay không.

Tổ công tác phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng kiên trì bám địa bàn nhiều ngày, rà soát thông tin, từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của đối tượng.

Khoảng 14h30 ngày 12/7, lực lượng Công an Cần Thơ phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Lê Tấn Bửu.

Tang vật thu giữ gồm 8 lượng vàng SJC, 8 nhẫn vàng trơn, 2 vòng vàng bị gãy, 4.600 USD, 70 triệu đồng, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Bửu cùng tang vật sau đó được bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục thụ lý.

Thượng tá Dương Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự báo cáo tóm tắt quá trình triệt phá vụ án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Từ thông tin do Bửu cung cấp, Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng còn lại. Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương và lực lượng chức năng Campuchia phối hợp xác minh, lần theo dấu vết nhóm gây án.

Đến ngày 25/7, các lực lượng đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây án, thu giữ 28 lượng vàng SJC, 22.600 USD, 3 xe máy cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Bùi Đức An biểu dương tập thể Phòng Cảnh sát hình sự cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án. Theo ông, kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và năng lực nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an đã có Thư khen ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án, đồng thời quyết định thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc, trong đó có Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.