Ngày 17/7, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết vừa hỗ trợ người dân trao trả lại xe máy sau một sự việc hy hữu xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 7h ngày 16/7, bà Hoàng Thị Nh. (SN 1969, trú xã Cẩm Trung) điều khiển xe máy Honda Vision đến một địa điểm trên địa bàn xã để giải quyết công việc.

Ít phút sau, chị Nguyễn Thị H. (SN 1995, cùng trú xã Cẩm Trung) cũng đi xe Honda Vision màu đỏ, kiểu dáng tương tự và đỗ cạnh xe của bà Nh.

Sau khi xong việc, bà Nh. đã vô tình dắt nhầm xe của chị H., còn chị H. đi nhầm xe của bà Nh. về nhà. Cả hai đều không phát hiện sự việc.

Gần một ngày sau, bà Nh. phát hiện chiếc xe mình đang sử dụng bị "đánh tráo" nên đến Công an xã Cẩm Trung trình báo.

Công an xã Cẩm Trung trao trả xe bị dắt nhầm cho hai người phụ nữ. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh và xác định hai người phụ nữ đã vô tình đi nhầm xe của nhau. Công an xã liên hệ với cả hai để trao trả đúng phương tiện cho chủ sở hữu.

Công an xã Cẩm Trung cho biết, khi sử dụng chìa khóa thông minh (smartkey), nhiều người có thói quen để chìa khóa trong cốp, hộc chứa đồ hoặc treo trên xe. Do không cần cắm chìa khóa vào ổ và khóa từ vẫn có thể nhận tín hiệu trong phạm vi nhất định, việc đi nhầm xe hoặc để xe bị khởi động ngoài ý muốn hoàn toàn có thể xảy ra.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân sau khi tắt máy nên mang chìa khóa theo người, không để chìa khóa trên xe nhằm tránh những sự cố tương tự.