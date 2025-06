9 người tử vong do bão số 1 Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, bão số 1 và mưa, lũ đã gây thiệt hại như sau (đến 6h ngày 16/6/2025): 9 người chết (Quảng Bình 4, Quảng Trị 3, Huế 2); 5 nhà ở Quảng Nam bị sập đổ; 94 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 27, Huế 61, Quảng Nam 1, Quảng Trị 5). Đồng thời, gần 60.000ha lúa, hoa màu bị ngập (Nghệ An 426ha, Quảng Bình 13.436ha, Quảng Trị 25.372ha, Huế 18.853ha, Đà Nẵng 1.901ha); hơn 2.300ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ngập, cuốn trôi; 8 tàu bị chìm, hư hỏng.