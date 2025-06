Do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén; gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu; nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động nên nhiều khu vực ở miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cụ thể trong đêm qua và sáng nay lượng mưa tính từ 19h ngày 16/6 đến 8h ngày 17/6 có nơi trên 70mm như: Mường Lói (Điện Biên) 73.5mm, Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 124.8mm, Cây Thị (Thái Nguyên) 78.8mm, Ia Krai (Gia Lai) 123.8mm, Ia Lốp (Đắk Lắk) 101.8mm, Tân Tiến (Bình Phước) 123mm,…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Thời tiết miền Bắc còn mưa giông nhiều. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều tối và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đáng lưu ý, từ ngày mai 18/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên tình trạng mưa giông còn tiếp diễn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Đồng thời, ngày 18-19/6, miền Bắc khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; những nơi khác mưa rào và giông vài nơi.

Trong khi đó, ở Trung Bộ, nắng nóng đến gay gắt vẫn tiếp diễn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Cụ thể, ngày 17-18/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ khoảng ngày 20/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang thời kỳ mùa mưa nên duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng thời kỳ từ ngày 19-22/6, gió mùa Tây Nam hoạt động nên mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn có khả năng xuất hiện, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi diễn biến trên các trang thông tin chính thống để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, an toàn.