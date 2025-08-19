Sau hơn ba năm thi công, cầu Rạch Miễu 2 - cây cầu dây văng hiện đại bắc qua sông Tiền, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 5.592 tỷ đồng, phần còn lại dự kiến phân bổ cho giai đoạn 2026-2030.

Dự án có tổng chiều dài 17,6km, trong đó cầu chính dài gần 2km, thiết kế dây văng, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Mặt cầu rộng 17,5m. Tuyến còn lại gồm 5 cầu phụ: Xoài Hột, Mỹ Tho, Tam Sơn, Ba Lai và Sông Mã, mỗi cầu rộng 20-20,5m.

Điểm đầu tuyến tại ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - nay thuộc xã Hưng Long, Đồng Tháp), điểm cuối tại Km16+660 Quốc lộ 60, cách cầu Hàm Luông khoảng 700m (thuộc phường Bến Tre, Vĩnh Long).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng khởi công từ tháng 3/2022, hiện đạt 100% tiến độ.

Cầu Rạch Miễu 2 là công trình giao thông trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu - vốn thường xuyên quá tải vào cuối tuần, dịp lễ. Công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối TPHCM – Đồng Tháp – Vĩnh Long – Cần Thơ.

Toàn bộ công trình đã hoàn tất, sẵn sàng đưa vào khai thác. Hệ thống chiếu sáng, biển báo, phản quang, vạch sơn mặt cầu và các hạng mục phụ trợ khác đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Khu vực đường dẫn, nút giao với các tuyến đường hai bên cầu.

Ông Trần Văn Thi – Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận – cho biết trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng dịch Covid-19, chậm giải phóng mặt bằng và biến động giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự hỗ trợ từ các địa phương, công trình đã vượt tiến độ khoảng 5 tháng.

Đáng chú ý, toàn bộ thiết kế và thi công dự án đều do kỹ sư, công nhân Việt Nam đảm nhiệm, giúp tiết kiệm gần 50% chi phí so với giải pháp nhập khẩu thiết bị, đồng thời thể hiện năng lực tự chủ về kỹ thuật và tổ chức thi công trong nước.

Việc đưa cầu Rạch Miễu 2 vào khai thác không chỉ giúp giảm ùn tắc trên Quốc lộ 60, mà còn rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM về các tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, công trình góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng toàn vùng.