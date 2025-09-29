Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh. Ảnh: Trọng Tùng

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Hải Thịnh đã xảy ra gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn kéo dài.

Tại vị trí K25+570, mái kè bị sạt, sập, cấu kiện bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê biển. Hiện nay, sóng lớn vẫn tiếp tục gây hư hỏng cho vị trí mái kè Hải Thịnh 3.

Để đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển, lực lượng ứng cứu đã được huy động với khoảng 1.200 người, gồm 200 cán bộ Công an, 500 cán bộ Biên phòng và huy động lực lượng tại chỗ.

Thượng tá Trần Văn Dương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đông A cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đê biển xã Hải Thịnh bị sạt lở, đơn vị đã cử 150 cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành dồn đóng các bao cát, gia cố đoạn đê bị sạt.

Hiện nay, toàn bộ lực lượng vẫn túc trực tại hiện trường, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, nhân lực để hộ đê. Bên cạnh đó, các phương án hộ đê đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

Một lượng lớn vật liệu như các khối bê tông đúc sẵn, rọ đá hộc, cát cùng nhiều phương tiện hỗ trợ đã được đưa tới hiện trường. Ảnh: Trọng Tùng

Lực lượng chức năng triển khai các phương án hộ đê, khắc phục sự cố. Ảnh: Trọng Tùng