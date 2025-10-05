XEM CLIP:

Kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu có vai trò quan trọng trong việc ngăn sóng, chống xói lở, tăng cường khả năng an toàn cho tuyến đê biển hiện có để bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu phía trong đê.

Cuối tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), kè biển Hải Thịnh 3 đã gặp sự cố nghiêm trọng. Tại vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3 đã bị sạt, sập, cấu kiện bê tông bị sóng đánh hất văng ra ngoài, khoét ruỗng hàm ếch ăn sâu vào bên trong, có nguy cơ vỡ đê.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển, lực lượng ứng cứu được huy động với khoảng 1.200 người, cùng nhiều máy móc, thiết bị, vật tư đã được đưa tới hiện trường.

Hiện, vị trí xảy ra sự cố đã được hoàn thành xử lý, đảm bảo an toàn trước khi cơn bão số 11 đổ bộ.

Đoạn đê kè biển bị sụt lún dài khoảng 75m đã được khắc phục, người dân có thể đi lại bình thường.

Ông Vũ Văn Quyết, Chỉ huy trưởng dự án kè biển Hải Thịnh 3 cho biết, ngay khi được huy động tham gia ứng cứu, đơn vị đã điều động 20 máy xúc, 15 ô tô cùng đội ngũ kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý khẩn cấp khu vực bị sạt lở.

Theo ông Quyết, phần lõi thân đê được gia cố chủ yếu bằng đá hộc. Phần mái đê được lát hơn 1.000 cấu kiện bê tông H, chân đê sử dụng hơn 200 cấu kiện Tetrapod để chắn sóng.

Theo đánh giá của đơn vị thi công, các cấu kiện bê tông này có khả năng ngăn và cản sóng tốt, do đó được áp dụng ngay cho công tác xử lý khu vực sạt lở mái kè Hải Thịnh 3.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11, sáng 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố tuyến đê biển Hải Thịnh 3.

Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh Nguyễn Văn Long cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã họp với toàn bộ 39 xóm, tổ dân phố để triển khai công tác phòng chống bão; đồng thời bố trí lực lượng, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với hệ thống đê biển, lực lượng tuần tra được duy trì thường xuyên nhằm phát hiện các sự cố đê điều, kịp thời xử lý ngay giờ đầu.