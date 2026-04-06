Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo nghị quyết, dự án triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, quy mô khoảng 45ha; một mặt giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò, các mặt còn lại gần khu dân cư.

Công trình là nơi làm việc tập trung của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, phục vụ hơn 2.100 cán bộ, công chức, viên chức.



Trung tâm hành chính tỉnh tiếp giáp với Đại lộ Vinh - Cửa Lò (đường 72m).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư PPP khoảng 5.445 tỷ, vốn nhà nước 235 tỷ. Tổng diện tích sàn gần 195.000 m², gồm các khối làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và hạ tầng phụ trợ.

Theo phương án, khối trụ sở Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh cao khoảng 12 tầng; các sở, ngành bố trí tại 6–8 tòa nhà cao 4–10 tầng, có tầng hầm.

Vị trí xây dựng trung tâm hành chính tỉnh cách biển Cửa Lò khoảng 5km.

Công trình dự kiến triển khai trong khoảng 2 năm, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành xây dựng, nghiệm thu.

Phần lớn diện tích dự án là đất nông nghiệp.

Phường Vinh Lộc là địa bàn chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 37,4ha trong tổng diện tích dự án. Trong đó, hơn 30ha là đất nông nghiệp, liên quan khoảng 196 hộ dân thuộc hai xã cũ (Nghi Phong và Nghi Xuân).

Khoảng 200 ngôi mộ với gần 1,3ha tại phường Vinh Lộc thuộc diện phải di dời.

Đại diện UBND phường Vinh Lộc cho biết, khó khăn hiện nay là cần sớm hoàn tất trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư nhằm bố trí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ gồm tòa nhà cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc, cho biết phần lớn diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn là đất nông nghiệp (thuộc xã Nghi Thạch cũ), nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Nghệ An hiện nay đặt trên đường Trường Thi, phường Trường Vinh.

Hiện trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở, ngành Nghệ An đặt trên các tuyến phố trung tâm TP Vinh (cũ) như Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong,… thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm.

Việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung được kỳ vọng đưa các cơ quan cấp tỉnh về một đầu mối thống nhất, qua đó giảm áp lực hạ tầng khu lõi, đồng thời tạo quỹ đất từ các trụ sở cũ để phục vụ phát triển đô thị.